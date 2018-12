ALMESE – Non è passata in Consiglio Comunale non è passata la mozione presentata dalla consigliera Simona Cerrina (Lega) sull’adozione di programmi informatici per avvicinare i cittadini grazie alla lettura degli atti in lingua LIS. Recentemente i comuni di Torino, Buttigliera Alta, Giaveno e Avigliana, sono più di 30 in totale i comuni piemontesi, hanno compiuto questo passo importante, riconoscendo pari opportunità a tutti i cittadini, dimostrando principi fondamentali di Inclusione e Integrazione; Almese no.

Spiega la Cerrina: “Il riconoscimento di questa lingua ha ricadute positive su tutta la comunità poichè rappresenta un arricchimento del patrimonio linguistico e culturale di tutta la popolazione italiana e non soltanto della minoranza sorda. Ricordato inoltre che la LIS non è un’alternativa all’uso della lingua italiana orale e scritta, tant’è vero che viene utilizzata anche da sordi oralisti o impiantati”.

