Le Messe in diretta tv e social di domenica 21 marzo

La V Domenica di Quaresima ci avvicina all’anniversario della preghiera del Papa in piazza San Pietro il 27 marzo. Le Messe in Santuari e Cattedrali. Terni: alle 16 la Messa per il mondo del lavoro

La V Domenica di Quaresima (nel rito ambrosiano detta “di Lazzaro”) introduce all’ultima settimana prima delle Palme e della Settimana Santa. È bene ricordarlo, per rendere più consapevole e intenso il passo verso la Pasqua che si avvicina, con le restrizioni che ormai conosciamo bene ma con la grazia rispetto allo scorso anno di poter partecipare di persona alla Messa. Non poco, visti i tempi. Il 27 marzo – sabato prossimo – sarà un anno dalla celeberrima meditazione del Papa nel silenzio e nella solitudine di una piovosa sera in piazza San Pietro, l’evento spirituale che resta come una chiave di volta nel nostro viaggio dentro la pandemia: un percorso, anche, di fede. Può arricchirci rileggere con calma in questi giorni le parole di Francesco in quella sera drammatica nella quale ci sentimmo davvero come i discepoli smarriti nel pieno della tempesta, «tutti sulla stessa barca». Lo faremo di certo con una nuova consapevolezza rispetto al tratto di storia che imprevedibilmente ci è stato chiesto di affrontare, per arrivare a chiederci – mentre ci accingiamo a considerare i misteri centrali della nostra fede – cosa abbiamo imparato davvero. La vita è un cammino, anche in mezzo ai rovi: conta che sappiamo verso dove muoverci, e perché farlo. La Messa di oggi – anche in diretta tv e social, tra cattedrali e santuari di tutta Italia – ci può avviare su questi pensieri. Come sempre nel ricordo e nel sostegno reciproco. (Hanno collaborato: Marina Lomunno, Cristiana Gamba ed Enrica Lattanzi. Per segnalazioni: f.ognibene@avvenire.it)​

Domenica 21 marzo

Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky) la Messa in diretta dal Santuario di San Camillo de Lellis di Bucchianico (Chieti). Giorni feriali: Messa in diretta alle 7, 8.30 e 19.05. Rosario alle 18 (da Lourdes) e alle 20. Angelus alle 11.55.

Al Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre Messe: 8.30, 10, 11.30, 18.30 e 20, sempre in diretta.

Ore 7.30

Messa in diretta su Padre Pio Tv (canale 145 e streaming sul sito www.teleradiopadrepio.it). Messe in diretta anche alle 11.30 e alle 18. Rosario alle 17.30 e alle 20.45. Giorni feriali: Messe e Rosari in diretta agli stessi orari.

Oropa: Messa in diretta dalla Basilica antica sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/, sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official e sul canale Youtube. Altre Messe: ore 9, 16.30 e 18.15. Giorni feriali: Messe in diretta streaming sugli stessi canali alle 8, 10.30 e 16.30. Il sabato Messe prefestive in diretta alle 16.30 e 18.15. In Quaresima ogni giovedì alle 21, fino al 26 marzo, in diretta streaming “Incontri di Quaresima, testimonianze, musiche e canti”. Ogni venerdì alle 18.15 in diretta streaming Via Crucis meditata.

Ore 8

Al Santuario mariano della Guardia, a Genova, la Messa in diretta streaming su www.santuarioguardia.it cliccando sulla webcam in diretta. Accesso anche con l’app “SantuarioGuardia”. Altre Messe in diretta: alle 10, 11 (anche sulla pagina Facebook SantuarioGuardia), 12 e 16. Giorni feriali: diretta streaming per le Messe delle 10 e delle 16, il sabato alle 10, 11 e 16.

Al Sacro Monte di Varese la Messa in diretta streaming sul canale Youtube Sacro Monte di Varese (www.youtube.com/watch?v=O1paOKPXJTI).

Ore 8.30

Tv2000: Messa in diretta dal Santuario di San Camillo de Lellis di Bucchianico (Chieti).

Dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio Messa in diretta streaming da http://www.santuariodicaravaggio.it/. Altre celebrazioni alle 7, 10, 11.30, 16 e 17.30.

Ore 9.30

Dal Duomo di Milano la Messa in diretta. Ogni sera alle 20.32, per tutta la Quaresima, l’appuntamento con “Epiousios, il pane di oggi”: l’Arcivescovo prega con le famiglie. Giorni feriali: da lunedì a giovedì alle 8 Messa dal Duomo e alle 12.30 lectio divina con l’arciprete del Duomo monsignor Gianantonio Borgonovo (il venerdì di Quaresima per il rito ambrosiano è giorno aliturgico). Venerdì Rosario alle 8.55 e alle 17.30 i Vespri di Quaresima. Sabato alle 17.30 Messa vigiliare dal Duomo di Milano. Tutti gli appuntamenti sono in diretta su Chiesa Tv (canale 195 a diffusione territoriale) e in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it.

Dal Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis a Vicoforte, in diocesi di Mondovì, la Messa in diretta su www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/. Altre celebrazioni eucaristiche alle 11, 16 e 17.

La Messa nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino, casa madre dei Salesiani, dove si venerano le spoglie mortali del fondatore, in diretta tv su Rete 7 (canale 12 Piemonte) e in streaming su www.rete7.cloud. Celebra don Michael Pace. Giorni feriali: Messa in diretta dalla Basilica alle 9.

Ore 10

Loreto: dal Santuario pontificio della Santa Casa la Messa in diretta su Telepace, Fano Tv, in streaming sul portale www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube “Santa Casa Loreto”. Giorni feriali: Messa alle 7.30 dalla Santa Casa, sempre in diretta. Ogni giorno Angelus alle 12 in diretta su Vatican News, TelePace e canali social del Santuario. Alle 12.30 ogni giorno Rosario su Padre Pio Tv. Ogni martedì alle 20.30 “I Quaresimali” e ogni venerdì dalle 21 alle 21.30 Preghiera in Santa Casa per famiglie e giovani, entrambi in diretta streaming sul canale YouTube e sul portale del Santuario.

Il vescovo di Como Oscar Cantoni celebra la Messa nella parrocchia di San Giuseppe a Como con diretta su Espansione Tv (canale 19) e in streaming su www.espansionetv.it.

Dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, la Messa in diretta streaming su https://youtu.be/DA7NJTPPmrM.

Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano: in streaming la Messa domenicale sul suo canale YouTube www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano.

La Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it. Altre Messe in diretta alle 8, 12, 17.30, 19 e 20. Giorni feriali: liturgie eucaristiche sempre in streaming alle 8, 10 e 18. Ogni lunedì alle 18 la Messa per implorare la fine della pandemia.

Parma: la Messa in diretta su www.giovannipaolotv.it (sezione Diretta streaming) e in tv (canali 93 e 682 a diffusione territoriale). Messa in diretta anche alle 7.30. Rosario alle 11.30, 14.10, 16.30 e 20.05. Alle 20 e alle 21 la catechesi del vescovo Enrico Solmi.

Dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino, in particolare per chi è in isolamento a causa del Covid, la Messa della comunità in diretta streaming sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli. Presiede il parroco don Gianmarco Pernice, salesiano.

Dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia (Parma) la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://bit.ly/2ZTwjGm e sul suo canale Youtube https://bit.ly/3uD8wIP.

Ore 10.30

Dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné, diocesi di Trento, la Messa in diretta streaming sul canale Youtube Santuario della Madonna di Pinè.

Torino: dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube (dal sito www.srita.it) in diretta streaming la Messa presieduta dal rettore monsignor Mauro Rivella. Messa prefestiva il sabato alle 18.30, sempre in diretta. Ogni sabato Messa prefestiva in diretta streaming alle 18.30.

Santuario nuovo della Madonna dei Fiori di Bra: la Messa celebrata da don Sebastiano Viotti in diretta streaming sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario.

In diretta dalla Parrocchia S. Agata in Bulgarograsso (Diocesi di Milano, Zona II – Varese) Messa in rito ambrosiano in diretta streaming sulla pagina Facebook “Comunità Pastorale San Benedetto Abate” e su https://tinyurl.com/5ebndjfv.

Ore 11

Su RaiUno la Messa in diretta dalla Cattedrale di Viterbo, per la regia di Simone Chiappetta.

Il vescovo di Cremona Antonio Napolioni celebra la Messa nella chiesa parrocchiale di Maria Immacolata e San Zeno a Cassano d’Adda, con diretta su Cremona 1 (canale 80), streaming sul www.diocesidicremona.it, sul canale Youtube DiocesidiCremona e sulla pagina Facebook Diocesi di Cremona.

Santuario Madonna della Neve di Adro (Brescia): Messa celebrata dai padri Carmelitani scalzi sul sito www.madonnadellaneveadro.it/ e su www.youtube.com/c/MadonnadellaNeveSantuario.

Dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming e in tv sul canale 18 (Veneto) e 92 (Friuli Venezia Giulia). In streaming anche la Messa delle 18. Giorni feriali: Messa in diretta alle 18.

Assisi: Messa dal Santuario della Spogliazione in diretta su www.assisisantuariospogliazione.it e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria, streaming su Mariavision.it). Sul portale del Santuario, nella sezione “Dirette Tv”, telecamera in diretta sulla tomba del beato Carlo Acutis.

Dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, in diocesi di Genova, animato dalla Fraternità monastica di San Colombano, la diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoria.

Roma: dalla parrocchia-Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale la Messa in diretta streaming su https://bit.ly/3bj7SZo e sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria delle Grazie al Trionfale. Sabato Messa prefestiva alle 18.30.

Sul canale Youtube della parrocchia torinese delle Stimmate di San Francesco d’Assisi la Messa in diretta presieduta dal parroco don Tonino Borio (https://bit.ly/2MCfg8M).

Ore 11.30

Da Santa Maria degli Angeli (sito Web: www.porziuncola.org) la Messa celebrata da padre Massimo Travascio, Custode della Porziuncola, in diretta streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html. Altre Messe in diretta alle 7, 8.30, 10, 16 e 18. Secondi Vespri alle 19. Durante la settimana: ogni mattina Lodi in diretta alle 6.30. Lunedì 15: Messe in diretta alle 7 e alle 18, alle 19 Vespri con catechesi quaresimale. Tutti gli altri giorni feriali: Messe alle 7, 8.30 e 18 e Rosario alle 17.15. Ogni venerdì di Quaresima alle 17 la Via Crucis.

Dall’Arsenale della Pace del Sermig, a Torino, la Messa in diretta streaming su https://bit.ly/2QpYECF. Dal lunedì al sabato Messa alle 12: diretta streaming dai link sulla pagina https://www.sermig.org/multimedia/live-streaming/messa-e-liturgia.html

Ore 12

Su Tv2000 e Raiuno in diretta l’Angelus di papa Francesco

Ore 16

Nella Cattedrale di Terni il vescovo Giuseppe Piemontese presiede la Messa in preparazione alla Pasqua per i lavoratori dell’Acciai Speciali Terni e per il mondo del lavoro, a 40 anni dalla visita di Giovanni Paolo II all’acciaieria. Diretta streaming sui canali Facebook e Youtube della Diocesi di Terni-Narni-Amelia.

Dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, la Messa in diretta streaming su https://youtu.be/mOMUIJMLYCg.

Dal Santuario mariano del Tindari (Messina) il Rosario e, alle 16.30, la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari”.

Dal Santuario mariano di Vicoforte (Cuneo) la Messa in diretta su www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/.

Ore 16.30

Cascia: Messa in diretta streaming sul canale Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia (www.youtube.com/watch?v=8rrKsEGvOhk&feature=youtu.be).

Ore 17

In diretta il Rosario e, a seguire, la Messa delle 17.30 al Santuario Beata Vergine Madre delle Genti a Strà, diocesi di Piacenza-Bobbio. Streaming sulla pagina Facebook Santuario di Strà della Beata Vergine Madre delle Genti, sul sito Internet del Santuario (www.madredellegenti.org) e su https://bit.ly/3sBaEiC.

Ore 18

Alcamo, diocesi di Trapani: Messa in Lis (il Linguaggio dei segni per i non udenti) nella parrocchia di Gesù Cristo Redentore. Diretta streaming sulla pagina Facebook della parrocchia.

Da Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa in streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html.

Dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Ore 18.15

Messa in diretta dalla Basilica antica di Oropa sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/, sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official e sul canale Youtube.

Ore 19

Su Tv2000 diretta della Messa dal Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico (Chieti).

Ore 20

Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari: Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu.

In diretta su Tv2000 il Rosario.

​Sabato 20 marzo

Ore 18

Dalla chiesa di San Tommaso, succursale della parrocchia San Giovanni Battista (Cattedrale di Torino) alle 18 Messa in diretta streaming (sul canale youtu.be/vL8q1FU4HIg

Ore 20

Torino: Messa prefestiva sul sito www.chiesasalute.it e sul canale Youtube della parrocchia-Santuario di Nostra Signora della Salute presieduta dal rettore don Franco Pairona, giuseppino del Murialdo. Al termine la benedizione presso l’urna di san Leonardo Murialdo.