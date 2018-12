Il campione Olimpico di Canoa Antonio Rossi, attuale sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, oggi taglia il traguardo del mezzo secolo di vita.

Lo ringraziamo per aver voluto fare attraverso il nostro gruppo editoriale un augurio natalizio davvero speciale, ovvero con il linguaggio dei segni, per tutti voi.

Mezzo secolo di successi

50 anni vissuti splendidamente, diviso tra il Lario (è di Lecco), le competizioni che lo hanno visto primeggiare in lungo e in largo per tutto il mondo. Il suo palmares conta cinque medaglie olimpiche (tre ori, un argento e un bronzo), sette medaglie mondiali (tre ori, tre argenti e un bronzo) e tre medaglie europee (un oro e due bronzi); la sua specialità era il K2 1000, competizione in cui ha conquistato sei delle sette medaglie d’oro.

