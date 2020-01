Da chiarire se il limite di 150kW riguarda solo le auto elettriche (come parrebbe) o anche quelle ibride (per la presenza di un motore elettrico). Comunque, il beneficio vale anche per gli esemplari d’importazione parallela.

I beneficiari restano i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 3, legge 104/1992) che adattino i veicoli, non vedenti e sordomuti (punto 31, tabella A, parte II allegata al Dpr 633/1972), disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Resta l’Iva al 4% anche per i motoveicoli (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo o trasporti specifici), senza restrizioni su cilindrata o alimentazione.