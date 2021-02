Valmontone (RM), sala bingo Admiral cerca addetti alle pulizie appartenenti alle categorie protette

Si ricercano addetti alle pulizie ambosessi da inserire al più presto nella sala Bingo presente nella zona di Valmontone (RM).

I richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti delle categorie protette, di qui alla L.68/99.

Gli interessati/e possono inviare il curriculum con fotografia all’indirizzo mail: lavoraconnoi@admiral.it. Specificare nella mail la zona di interesse per cui ci si candida.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

In base alla legge 68 del 1999 (comunemente conosciuta come la 68 99) appartengono alle categorie protette coloro che hanno uno dei seguenti requisiti: persone con invalidità civile di grado superiore al 45%; invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%; non vedenti e sordomuti; invalidi di guerra, invalidi civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria e invalidi per servizio; profughi italiani, vedove/i ed orfani di deceduti a causa del lavoro, di servizio o di guerra ed equiparati; vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.