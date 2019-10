Bonus assunzione disabili 2019: come funziona? Le aziende che raggiungono la cd. “quota di riserva”, disciplinata dall’art. 3 della L. n. 68/1999, devono per legge assumere una persona con disabilità.

Il numero dei soggetti disabili da assumere varia in funzione delle dimensioni dell’impresa. In particolare, bisogna assumere:

il 7% dei lavoratori occupati , se l’azienda occupa più di 50 dipendenti;

, se l’azienda occupa più di 50 dipendenti; due lavoratori , se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti;

, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti.

In caso di assunzione è possibile fruire dello sgravio contributivo previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015. SI tratta di un incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

Di recente si segnala che è stato pubblicato il D.I. del 3 luglio 2019, che stanzia nuovi fondi per l’assunzione dei disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 e successive modifiche. Il decreto ha natura “retroattivo” e copre sia i contratti attivati nel corso del 2018, per i quali non era stato possibile attivare il contributo a causa dell’esaurimento del fondo, sia quelli del 2019.

Bonus assunzione disabili: soggetti interessati

Per quanto concerne le categorie di lavoratori che danno diritto all’incentivo, l’art. 10 del Decreto Legislativo in commento li suddivide in tre gruppi:

lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra , approvato con Dpr. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

, approvato con Dpr. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra , approvato con Dpr. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

, approvato con Dpr. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Al riguardo è bene precisare che sono considerati agevolabili solo i lavoratori disabili, escludendo di conseguenza le altre “categorie protette” che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni appena descritte (come ad esempio gli orfani, i coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi i profughi italiani rimpatriati.

Bonus assunzione disabili: rapporti incentivati

In relazione ai rapporti incentivati, la regola generale è che l’agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale. Unica eccezione si ha per i rapporti a termine, di durata non inferiore a 12 mesi, in caso di assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Altri rapporti di lavoro che danno diritto all’incentivo sono:

la cooperativa di lavoro ai sensi della L. n.142/2001;

i rapporti di lavoro a domicilio;

le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Bonus assunzione disabili: importo e durata

Passando alla misura e durata dell’incentivo, esse variano in base alle caratteristiche del disabile da assumere e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato. In particolare:

per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L’agevolazione ha una durata di 36 mesi;

imponibile ai fini previdenziali. L’agevolazione ha una durata di 36 mesi; per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, l’incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L’agevolazione ha una durata di 36 mesi;

imponibile ai fini previdenziali. L’agevolazione ha una durata di 36 mesi; per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L’agevolazione è pari all’intera durata del rapporto, in caso di assunzione a termine con contratto non inferiore a 12 mesi.

