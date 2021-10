Malore (sordo) a Sassonia: si esclude l’incidente, disposta l’autopsia

Pubblicità

Di dubbi, a dire il vero, sembrano essercene pochi. Già dai primi rilievi, infatti, era subito apparso pressoché evidente che quel corpo non fosse finito a terra in seguito a un incidente, ma per altre cause.

di Simone Celli

Resta infatti quella del malore l’ipotesi più accreditata in merito alla scomparsa del 45enne sordomuto – un operario originario dello Sri Lanka ma residente a Fano – che si è accasciato a terra sabato sera, intorno alle 21 30, mentre stava transitando in bicicletta in viale Adriatico, di fronte all’Hotel Marina a Sassonia di Fano (i dettagli).

Sarà comunque l’esame autoptico disposto dal magistrato a fare chiarezza sulle cause del decesso. Quanto accaduto ha commosso diversi passanti, che transitando lungo il viale della zona mare in cui è avvenuta la tragedia si sono trovati di fronte a quel telo bianco steso sull’asfalto.

