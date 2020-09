Giornata Mondiale del Sordo 2020 – Roma

In piazza Montecitorio per i diritti delle persone sorde e il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana

Roma – Il 23 settembre 2020 si terrà a Roma in Piazza Montecitorio, dalle ore 9.00 alle 13.00 , un’edizione speciale della Giornata Mondiale del Sordo, nel rispetto delle norme in tema di contenimento della pandemia da Covid-19.

Un evento fondamentale di sensibilizzazione, visibilità ed empowerment delle persone sorde nel nostro Paese, che viene celebrato ogni anno nell’ambito della Settimana Internazionale dei Sordi (International Week of the Deaf #IWDeaf) dalle Associazioni in tutto il mondo per rivendicare il diritto a un’informazione accessibile, a una scuola inclusiva, a un lavoro dignitoso, alla possibilità di vivere come tutti gli altri. Ma anche un’occasione per ribadire le potenzialità e capacità delle persone sorde di contribuire attivamente al benessere e crescita della nostra società.

Il 23 settembre è una data storica perché celebriamo anche la Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni – International Day of Sign Languages (IDSL), una iniziativa che nasce dalla Risoluzione A / RES / 72/161 delle Nazioni Unite adottata nel 2017, che dedica il 23 settembre di ogni anno alle lingue dei segni, alla promozione dell’identità linguistica e della diversità culturale di tutte le persone sorde e segnanti in generale.

In tale giorno doppiamente simbolico lanciamo di nuovo un appello perché la Lingua dei Segni Italiana (LIS) utilizzata da migliaia di persone nel nostro Paese sia finalmente riconosciuta dallo Stato Italiano, come avvenuto nella maggior parte dei Paesi Europei.

