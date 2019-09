Il fratello Oblato, FRANCESCO LUCCITI (Roma 1936-2019) è deceduto questa mattina alle ore 6,15 nella casa romana della Piccola Missione per i Sordomuti

La camera ardente, per rendere omaggio alla salma, sarà allestita oggi dalle ore 16 alle ore 21, nella cappella della PMS in via Vincenzo Monti 3….

I funerali saranno domani, lunedì, nella chiesa parrocchiale dei Santi Patroni (Stazione Trastevere) alle ore 11. Intanto lo raccomandiamo alle vostre preghiere.

L’eterno riposo nel tuo regno dona a lui o Signor

P. Vincenzo Di Blasio