Una provincia spagnola cerca di attirare turisti con “Il buono, il brutto, il cattivo”

Il 7 e 8 settembre a Carazo, un paesino nella provincia spagnola di Burgos, verrà inaugurato il campo di prigionia di Betterville: è una ricostruzione di quello realizzato nello stesso luogo nel 1966 per girare alcune scene di Il buono, il brutto, il cattivo, il celebre film di Sergio Leone considerato un capolavoro del genere spaghetti-western. Da tempo infatti appassionati del film e abitanti della zona stanno cercando di ricreare i luoghi in cui avvennero le riprese, anche per stimolare il turismo in una zona poco frequentata dai visitatori che affollano altre parti della Spagna.

La prima iniziativa in questo senso ci fu nel 2014: l’associazione culturale Sad Hill organizzò la ricostruzione del “cimitero di Sad Hill”, a pochi chilometri da Carazo, dove venne girata la famosissima scena finale del film, con lo scontro fra i tre personaggi principali. Al tempo delle riprese, nel 1966, alla realizzazione del set partecipò anche l’esercito spagnolo: in previsione del cinquantesimo anniversario dell’uscita del film, nel 2016, occorsero invece moltissimi volontari, che ripulirono la zona dai detriti e dalla vegetazione che si erano accumulati nel frattempo, anche con il sostegno di Clint Eastwood, che nel film interpretava “il buono”, e di altre celebrità.

Il campo di prigionia di Betterville non si trova molto lontano. In pratica è un grande terreno circondato da un recinto quadrato di un centinaio di metri per lato, ma ci sono progetti per costruire anche altre strutture visibili nel film. La palizzata è stata realizzata, come quella originale, con tronchi dei ginepri che crescono nella zona, che si trova nel parco naturale dei Gineprai dell’Arlanza-La Yecla. L’associazione Sad Hill ha ottenuto dal parco il permesso di usare i tronchi degli alberi che erano stati danneggiati da un grande incendio nel 2022. Per l’inaugurazione sono state organizzate fra le altre cose una proiezione del film e un evento per rendere omaggio ai residenti della zona che nel 1966 parteciparono come comparse.

Negli ultimi anni l’associazione culturale Sad Hill ha anche creato un sentiero che unisce i vari luoghi della zona in cui furono girate scene del film. Oltre al cimitero e al campo di prigionia di Betterville, si possono vedere le rovine del monastero di San Pedro de Arlanza e il fiume su cui fu girata la “battaglia del ponte Langstone”. Ricostruire i set che furono realizzati in questi ultimi due luoghi sarebbe però molto complicato, secondo l’associazione: il monastero è diroccato e ricostruirlo richiederebbe permessi speciali, dato che è un edificio storico, mentre un ponte come quello che si vede nel film probabilmente non potrebbe rispettare gli standard di sicurezza.

La provincia di Burgos si trova nella regione di Castiglia e Leon, circa 175 chilometri a nord di Madrid. Fa parte di quella che viene definita “Spagna vuota” (España vacía), un’ampia porzione di entroterra spagnolo costituita da piccoli paesini rurali, in gran parte spopolati a causa della mancanza di opportunità, che spinge da tempo i residenti a trasferirsi in città. È anche una zona molto poco turistica: quindi mentre in città come Barcellona e Siviglia e nelle isole Baleari e Canarie i residenti protestano contro il turismo eccessivo, nella provincia di Burgos cercano di attirare visitatori sfruttando anche la connessione col film, che ha tuttora moltissimi fan.

Oltre che nella provincia di Burgos, le riprese per Il buono, il brutto, il cattivo (che erano rispettivamente Clint Eastwood, Eli Wallach e Lee Van Cleef), avvennero a Roma, nella regione di Madrid e in Andalusia, i cui paesaggi ricordano quelli dei western classici. La provincia di Burgos non è l’unica ad aver sfruttato la connessione con il film a fini turistici: anche in quella di Almería, in Andalusia, è possibile visitare il set in cui furono girati tre film di Sergio Leone: oltre a Il buono, il brutto, il cattivo anche Per un pugno di dollari e Per qualche dollaro in più.

Redazione IL POST