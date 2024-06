Messico, Claudia Sheinbaum vince le presidenziali

“Voglio ringraziare i cittadini che ci hanno votato per avanzare nella Quarta Trasformazione del nostro Paese”, ha affermato Sheinbaum. “Il mio suo governo sarà onesto, senza corruzione né impunità e sarà un governo ispirato all’austerità repubblicana”. La neo presidente ha anche ringraziato il predecessore López Obrador: “Un uomo unico”. “Oggi è un giorno di gloria perché il popolo del Messico ha deciso liberamente e democraticamente che Claudia Sheinbaum diventi la prima presidente donna in 200 anni di vita indipendente della nostra Repubblica. Sarà lei il presidente con più voti ottenuti in tutta la storia del Paese”, ha detto Obrador.