Il caldo estremo nell’India del nord si attenuerà a giorni

Dipartimento Meteo: Le massime hanno raggiunto i 50 gradi’

Ancora tre giorni di “passione” prima che il caldo atroce che sta soffocando il nord ovest dell’India, inclusa la capitale New Delhi, lasci il posto a temperature più vivibili.

Lo prevede l’India Meteorological Department, che anticipa l’arrivo di una possibile perturbazione dal Mare Arabico.

Il direttore dell’Istituto Mrutyunjay Mohapatra, in una conferenza stampa online, ha sottolineato che gli stati del Rajasthan e del Gujarat hanno vissuto 12 giorni continuativi di ondate di calore, con temperature fino a 50 gradi. New Delhi, come gli stati dell’Haryana, dell’Uttar Pradesh e del Punjab, negli ultimi sette giorni hanno avuto temperature dai 45 ai 47 gradi.

