Festa del Cinema al via, è il giorno di James Ivory. Da Favino a Mengoni, ecco chi sfilerà sul tappeto rosso

Si accendono i riflettori della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sarà il fulcro dell’evento, con i suoi spazi di proiezione e il red carpet. Anche quest’anno la Festa coinvolgerà il resto della Capitale, collaborando con le più interessanti realtà culturali del territorio. Con la direzione artistica di Paola Malanga, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Gian Luca Farinelli, e la direzione generale affidata a Francesca Via, la kermesse animerà la Capitale fino al 23 ottobre.

La cerimonia inaugurale della Festa del Cinema di Roma

La prima giornata è intensa e tutta da vivere. L’evento clou alle ore 19, quando la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ospiterà la cerimonia inaugurale presentata da Geppi Cucciari. L’evento, durante il quale si terrà un minuto di silenzio in ricordo di Mahsa Amini, si aprirà con la consegna del Premio alla Carriera a James Ivory.

Premio alla Carriera a James Ivory

Nato a Berkeley nel 1928, il cineasta statunitense ha realizzato trentadue film da regista, più i primi cortometraggi, ricevendo quattro candidature all’Oscar per la regia e un Oscar per la migliore sceneggiatura, vinto a 89 anni per Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. Il Premio alla Carriera sarà consegnato dal celebre produttore Jeremy Thomas.

Il colibrì film di apertura della Festa del Cinema

A seguire, sarà presentato il film di apertura della Festa del Cinema 2022, Il colibrì di Francesca Archibugi: la regista sarà sul red carpet assieme a Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Nanni Moretti, Laura Morante, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Fotiní Peluso, Francesco Centorame, Sergio Albelli e Alessandro Tedeschi.

Tratto dal romanzo di Sandro Veronesi, premio Strega 2020, il film traduce in immagini la complessa e miracolosa struttura a incastro del libro, tra coincidenze, perdite, rimpianti e amori assoluti. Il film si chiude con una canzone inedita di Sergio Endrigo, dal titolo “Caro amore lontanissimo”, interpretata da Marco Mengoni, che sarà ospite della Festa e salirà sul palco per interpretare il brano al termine della proiezione ufficiale. Il colibrì sarà preceduto dal cortometraggio Luciano Pavarotti, la stella di Gianluigi Toccafondo, realizzato in occasione delle celebrazioni per la posa della Stella dedicata a Luciano Pavarotti sulla Walk of Fame di Los Angeles.

A Cooler Climate: documentario di James Ivory

Il Premio alla Carriera, James Ivory, sarà alla Festa anche per presentare il suo nuovo lavoro, A Cooler Climate, che sarà proiettato alle ore 16 in Sala Petrassi e alle ore 16.30 in Teatro Studio Gianni Borgna. Il documentario è stato realizzato con Giles Gardner a partire dalle bobine di un documentario girato in Afghanistan durante un suo viaggio nel 1960: virate e immalinconite dal tempo, le immagini di Bamiyan e Kabul si mescolano con quelle della sua infanzia nell’Oregon, sempre accompagnate dalla voce narrante dell’autore.

Sempre oggi, giovedì 13 ottobre, si aprirà anche il ricco programma della Casa del Cinema che si svolgerà fino al 23 ottobre a ingresso gratuito. In occasione della mostra “La memoria delle stazioni”, realizzata da Archivio Luce Cinecittà in collaborazione con Fondazione FS Italiane e curata dalla Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, sarà proiettata alle ore 15.30 “Treni – Arrivi”, una raccolta di trenta minuti (la stessa durata dei programmi Lumière) delle più iconiche scene di “arrivi” della storia del cinema; in chiusura della Festa sarà la volta delle più famose “partenze”.

The Last Movie Stars

Alle ore 16.45 si terranno i primi due episodi di The Last Movie Stars diretta da Ethan Hawke, creata e prodotta da Emily Wachtel insieme a Adam Gibbs e Lisa Long Adler, con Martin Scorsese nel ruolo di produttore esecutivo: divisa in sei parti, questa epica docu-serie celebra Paul Newman e Joanne Woodward, la loro lunga e appassionata storia d’amore e l’incredibile talento che li ha resi artisti amati in tutto il mondo. Newman e Woodward, protagonisti dell’immagine ufficiale della diciassettesima edizione della Festa del Cinema, saranno inoltre al centro di un’ampia retrospettiva, a cura di Mario Sesti. I quindici titoli in programma mostreranno al pubblico i principali successi della coppia: si inizierà alle ore 19.30 con A Kiss Before Dying di Gerd Oswald. Melissa Newman, una delle tre figlie della coppia, sarà ospite della Festa del Cinema in occasione della cerimonia di apertura della manifestazione. Alle ore 21.30, il pubblico potrà assistere al film A Room with a View, in omaggio al cinema di James Ivory.

Premi speciali a Niccolò Fabi e Claudia Gerini

Tra gli altri eventi della Festa appuntamento con “Roma Videoclip – Il Cinema incontra la musica”. Nello Spazio “Lazio, Terra di cinema” incontro con Niccolò Fabi che riceverà il premio speciale per i suoi 25 anni di carriera e per il videoclip “Andare Oltre”, regia di Valentina Pozzi.

A Caludia Gerini il premio Anna Magnani per le sue molteplici qualità artistiche e donna speciale.

Chi c’è sul red carpet del 13 ottobre

Solita fibrillazione intorno al red carpet. Nella prima giornata fan in attesa di attori, registi e cantanti che sfileranno verso la Cavea. Appuntamento alle 17:45 con il red carpet del cast de Il Colibrì. Sfilano la regista Francesca Archibugi, insieme al cast: Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Nanni Moretti, Laura Morante, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Fotiní Peluso, Francesco Centorame, Sergio Albelli, Alessandro Tedeschi. Sul tappeto rosso anche gli sceneggiatori: Laura Paolucci, Francesco Piccolo e Sandro Veronesi; i produttori Domenico Procacci, Paolo Del Brocco, Anne-Dominique Toussaint. Tra le star della Festa del Cinema di Roma anche il cantante Marco Mengoni. Seguirà il red carpet di James Ivory. Per The last movie stars ecco Melissa Newman, insieme ai produttori Emily Wachtel e Adam Gibbs. Dopo le giurie sul tappeto rosso per Luciano Pavarotti, la stella: Cristina Pavarotti, Giuliana Pavarotti e Caterina Pavarotti.