Via libera dalla Camera al Decreto Casa

Via libera finale della Camera al Dl casa – dopo il sì alla questione di fiducia posta dal governo sul provvedimento – che passa con 155 si, 79 no e 9 astenuti.

Il decreto ora passa al Senato

“C’è molta soddisfazione per il voto sul decreto salva casa (approvato oggi dalla Camera, ndr) che riguarda milioni di italiani, quindi le polemiche sono molto lontane. Il voto sul salva casa è anche la prima risposta concreta alla tassa sulla casa del progetto von der Leyen, noi rispondiamo così. Questo significa difendere l’interesse nazionale”. Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini ai cronisti subito dopo il voto del decreto, a Montecitorio. E alla domanda se intende rinunciare alla cosiddetta norma ‘salva Milano’ che era in quel provvedimento e bocciata, ha risposto: “No, non ci rinuncio. Ci riproviamo, l’abbiamo proposto in tante versioni ma mi portino qualcosa che va bene e io lo rifaccio”. E sulle critiche del sindaco di Milano, ha aggiunto: “Per essere aiutati bisogna voler farsi aiutare, a Sala non va mai bene nulla. Ci mandi lui un testo, il Pd non ha proposto nulla. Io direi che rispetto al nulla, qualcosa è meglio”.

“Diceva il grande Manzoni: Il buon senso c’era ma era nascosto dal senso comune… In questo provvedimento che voi pretendete di buon senso l’unica certezza è che le regole vengono sfasciate. Le piccole difformità che dite di voler sanare sono già oggetto del Testo unico dell’edilizia che consente di farlo. L’obiettivo in realtà è un altro: la sanatoria di milioni di metri cubi di piccolissime cubature – garage, cantine e lavatoi – che improvvisamente avranno un enorme valore diventando abitabili grazie al vostro decreto: fate brindare con lo champagne i costruttori di tutto il Paese, da Cortina a Positano, e non vi importa di niente altro. Addirittura non vi importa del dissenso espresso dalle Regioni, voi che volete l’autonomia differenziata! Il Dl sfascia-regole dimostra la natura di questo Governo: a trazione leghista e servo dei poteri forti”. Così in Aula il capogruppo di AVS nella commissione Affari costituzionali Filiberto Zaratti.

Redazione ANSA