Avellino, raccoglieva fondi beneficenza per associazione inesistente: denunciata

La truffatrice, 22 anni, chiedeva offerte davanti all’ospedale “Moscati” e dava pure la ricevuta. Per lei è scattato anche il foglio di via dal capoluogo irpino per 4 anni

Rilasciava anche la ricevuta delle offerte raccolte per beneficenza, per un’associazione risultata inesistente

Una 22enne di Salerno è stata denunciata a piede libero per truffa dagli agenti della Squadra mobile di Avellino. La donna raccoglieva denaro davanti all’azienda ospedaliera “Moscati” e, per confermare l’attendibilità dell’iniziativa, consegnava la ricevuta con firma e timbro. Per lei è scattato anche il foglio di via obbligatorio dalla città: l’ha emesso il questore di Avellino e durerà quattro anni.

