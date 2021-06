COMUNICATO STAMPA

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA DANZA E DELLE DANZE

QUINTA EDIZIONE

dal 1 al 3 luglio 2021

Castello dei Borgia – Nepi

AL VIA LA QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA DANZA E DELLE DANZE A NEPI

Tributo a Carla Fracci e numerosi ospiti durante le tre serate: Beppe Menegatti, Alma Manera, Miguel Ángel Zotto, Daiana Guspero, il Teatro dell’Opera di Magdeburgo, la Squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare, Anastasia Kuzmina, Roberta Beccarini e tanti altri

LA SERATA DEL 2 LUGLIO GRAN CONCERTO DELLA BANDA DELL’ARMA DEI CARABIBIERI IN ONORE DI CARLA FRACCI

Giovedì 1 luglio si dà inizio a Nepi, alla quinta edizione del Festival Internazionale della Danza e delle Danze, fondato da Paolo Tortelli e Maria Pia Liotta, organizzato da Alta Classe Accademia dello Spettacolo, sotto la direzione artistica di Maria Pia Liotta e con il patrocinio del Comune di Nepi e dell’AFI (Associazione Fonografici Italiana): Giorni di grandi esibizioni con ospiti prestigiosi e rappresentanti autorevoli del settore tersicoreo.

La serata di venerdì 2 luglio vede la presenza autorevole della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal maestro Massimiliano Ciafrei, con la partecipazione del Soprano Alma Manera. Un concerto in Onore di Carla Fracci, che fin dalla nascita del festival ne è stata la sua madrina. Al concerto parteciperà il maestro Beppe Menegatti. E durante la serata verrà istituzionalizzata una nuova sezione del Premio “Schiaccianoci d’Oro” intitolata “Carla Fracci per i giovani”, che verrà consegnato al primo classificato del Concorso di Danza Multidisciplinare, tenutosi giovedì 1 luglio.

Infatti quest’anno, dopo il blocco forzato a causa del Covid, ritorna di nuovo il concorso di danza. Una giornata dedicata ai giovani danzatori provenienti da tutto il mondo. Il giorno 1 luglio alle ore 15.30, sempre al Castello dei Borgia si dà inizio al Concorso Internazionale di danza Multidisciplinare, presieduto dalla maestra e coreografa Sabrina Bosco. La giuria sarà composta da giudici professionisti qualificati nel settore di comprovata fama e prestigio internazionale. Il vincitore in assoluto avrà diritto al premio “Carla Fracci per i giovani” consegnato dal maestro Beppe Menegatti durante la serata del 2 luglio del Festival.

La serata del Festival vedrà anche la presenza della Compagnia Nazionale di Danza Storica, diretta dal Maestro Nino Graziano Luca, che in eleganti frac e preziosi abiti con crinolina eseguiranno meravigliose Quadriglie, Contraddanze, Polonaise e Valzer. A completare la serata il Neo Classic Ballet diretto da Sabrina Bosco e la cerimonia di Consegna del premio “Schiaccianoci d’oro” sezione “Visioni in Movimento”, alla presenza di una giuria prestigiosa e del Presidente di Giuria il produttore Sergio Giussani e dal Presidente Onorario Fabrizio Del Noce, una novità di quest’ultima edizione del Festival.

Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, il Festival, nelle due serate del 2 e 3 luglio, è una grande maratona della danza e garantisce un programma vasto, innovativo di grande apertura di spirito e di sicura qualità artistica. Il direttore del Festival, Maria Pia Liotta, come sempre guarda al futuro, proponendo anche quest’anno sulla scena italiana uno spettacolo che, basato sulla solida struttura del balletto tradizionale, si apre verso nuovi stili e cresce verso le varie discipline della danza, dal classico al contemporaneo, dal tango ai balli caraibici e latino americani. Un progetto unico nel suo genere, quindi un incontro internazionale di danza e danzatori nelle varie tecniche e discipline, con l’obiettivo di coinvolgere tutti gli operatori del settore per uno scambio culturale.

A rappresentare le varie discipline nelle due serate in programma la massima espressione della danza, grandi stelle di chiara fama, ognuna protagonista indiscussa nel proprio genere. Grande attesa per la Squadra di Ginnastica Ritmica dell’Aeronautica Militare. Il Festival si colora di ritmo, allegria, eccellenza e autorevolezza istituzionale, essendo la Squadra pluripremiata. Un omaggio doveroso, anche nella serata finale del Festival, a Carla Fracci in un momento di grande emozione sul palco e in platea “Dedicato a Carla…” che vedrà protagonista Alma Manera, che ha condiviso tantissime volte il palco con la Divina della danza, sotto la direzione del maestro Beppe Menegatti. Ancora, durante le serate del Festival, si alterneranno sul palco: il Neoclassic Ballet di Sabrina Bosco, i primi ballerini del Teatro dell’Opera di Magdeburgo, Miguel Angel Zotto, eccellenza mondiale del tango con la partner Daiana Guspero, Anastasia Kuzmina e Luca Favilla, Sonny Olumati e Company in “Urban Street Dance”, Roberta Beccarini e Cesar Coelho. Ospite anche la piccola ginnasta Giorgia Greco. Al pianoforte Kozeta Prifti e in una performance al violino Sergio Mattioli. Le serate sono condotte da Beppe Convertini e da Maria Elena Fabi.

Durante l’ultima serata del Festival ritorna il premio “Schiaccianoci d’Oro”, istituzionalizzato nella prima edizione del Festival. A grandi artisti, a esponenti autorevoli del settore, un riconoscimento per la loro fedele dedizione ad un’arte, quale la danza, e che hanno fatto della danza la loro espressione di vita. Il premio è stato creato dall’artista Enrico Manera. Quest’anno i premiati: Miguel Angel Zotto, il Teatro dell’Opera di Magdeburgo con la presenza di Gonzalo Galguera, Direttore del Balletto di Magdeburgo Giusy Versace, la Squadra di Ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare, Sonny Olumati, Giorgia Greco, Claudio Orazi, Sovrintendente Teatro Carlo Felice di Genova, Antonio Desiderio.

Nel dettaglio:

Concorso di Danza multidisciplinare

giovedì 1 luglio 2021 – ore 15.30. Castello Dei Borgia –

Sotto un cielo di Stelle

venerdì 2 luglio 2021 – ore 21.15. Castello dei Borgia – Nepi

Gran Gala del Festival e cerimonia finale di consegna del Premio “Lo Schiaccianoci d’oro”

sabato 3 luglio – ore 21.00. Castello dei Borgia – Nepi

PER INFORMAZIONI: Segreteria Organizzativa – Cell. 346.6142314

www.festivalinternazionaledelladanzaedelledanze.com

PER PRENOTAZIONI E ACQUISTI BIGLIETTI ON LINE

La Bottega di Emi

Via Giacomo Matteotti, 18 – Nepi

0761.555029

Costo del biglietto: € 15,00 serata del 2 luglio – € 20,00 serata del 3 luglio

Abbonamento per le due serate: € 25,00

