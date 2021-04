Musica: dal 16 aprile esce il primo singolo della toscana Lucia Giannerini dal titolo “Shine On Me” su tutte le piattaforme digitali

Venerdì 16 Aprile uscirà su tutte le principali piattaforme streaming il primo singolo “Shine On Me” dell’artista emergente Lucia Giannerini a cui seguirà il videoclip in uscita dal 19 aprile su Youtube.

“Shine On Me” ha una melodia con prevalenti influenze tra l’indie pop e il rock melodico.

E’ una canzone che parla del dolore causato da una perdita importante, di come tutte le difficoltà che ne derivano riescano ad essere superate grazie alla forza dell’amore. L’artista ha scelto l’inglese come lingua per il brano per cercare di diffondere il suo messaggio a quante più persone possibili.

Note dell’autrice:

“Shine On Me” è un brano che ho scritto mentre pensavo a mia nonna, lei non c’è più ormai da molti anni e in questa canzone ho voluto esprimere come questo grande dolore per la sua perdita si sia col tempo trasformato in energia e forza a sostegno di tutto ciò che faccio, l’intento è quello di dare speranza a chi si trova ad affrontare un dolore così forte, raccontando la mia esperienza e trasmettendo le mie emozioni con la musica e le parole.

(Lucia Giannerini)

Biografia:

Nata ad Arezzo nel 1987, la musica è sempre stata la sua più grande passione fin da piccola, scrive testi e canta da quando ha 16 anni. Coltiva la sua passione nel tempo, studiando canto privatamente, cantando nel coro del suo paese e gestendo il suo canale YouTube in cui pubblica cover. Ad Aprile 2020 entra a far parte dei Rockin’1000 e tiene il suo primo concerto virtuale con loro a Settembre 2020 in occasione dell’inaugurazione del Global Village di Dubai. Nell’ultimo anno decide di concretizzare questa passione mettendosi in gioco con il suo primo inedito “Shine On Me”.