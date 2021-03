La segnalazione questa mattina in centro a Oderzo

Come segnalato via social, un paio di ragazzi giravano per il paese con cartellina in mano, fingendosi sordomuti.

Con questa scusa nella zona della Cadore-Mare chiedevano denaro da destinare, a loro dire, a bambini disabili all’estero.

Immediata la segnalazione ai Carabinieri da parte di alcuni passanti.