L’Italia tornerà “zona rossa” il 31 dicembre e l’1, 2 e 3 gennaio.

Per capodanno quindi ci si potrà spostare per far visita ad amici e parenti, ma solo una volta al giorno e solo in due persone.

Il primo gennaio il coprifuoco sarà prolungato fino alle 7 del mattino. Negozi, bar e ristoranti resteranno chiusi.

A cura di Sofia Gadici