Al via test, iniziativa Fondazione S.Gennaro con medici volontari

NAPOLI, 17 NOV – Hanno preso il via le operazioni per il tampone solidale, il test antigenico per verificare se si è positivi oppure no al coronavirus. Da questa mattina, i primi prenotati hanno potuto sottoporsi al tampone, per l’iniziativa promossa dalla Fondazione Comunità di San Gennaro Onlus e SaDiSa , insieme con la farmacia Mele e le Terza Municipalità.

La Basilica di San Severo a Capodimonte è stata trasformata, per l’occasione, in un ambulatorio ed è stato predisposto un percorso di entrata e uscita.

La basilica ha, infatti, due ingressi, uno laterale, l’altro centrale. Si entra da quello laterale e, dopo aver rispettato il protocollo (misurazione della temperatura, consenso informato, sanificazione delle mani), le persone sono indirizzate all’interno della struttura per sottoporsi al test. Al termine, usciranno dalla basilica dall’ingresso principale. A effettuare i test personale medico che ha aderito all’iniziativa su base del tutto volontaria. (ANSA).