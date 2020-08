Coronavirus Toscana, boom di casi: 61 positivi, tanti giovani. Mai così dal 2 maggio

I dati del 9 agosto comunicati dalla Regione Toscana sono preoccupanti. L’età media: 32 anni. Molti sono asintomatici

Firenze, 9 agosto 2020 – Dopo la scoperta del focolaio di Carrara ci si aspettavano dati pessimi sulla diffusione del coronavirus in Toscana, ma non così: nelle ultime 24 ore ben 61 nuovi positivi, mai così male da tre mesi e mezzo (era il 2 maggio e allora i positivi furono 80). Per fortuna nessuno di loro è grave tuttavia questi numeri testimoniano che il virus c’è e circola e la facilità di contagio tra i giovani. E non c’è da dimenticare che la questione della contagiosità degli asintomatici è molto dibattuta.

In Toscana quindi sono 10.644 i casi di positività al Coronavirus, 61 in più rispetto a ieri (59 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.997 (84,5% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 450.034, 2.784 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 510, +11,6% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.