Lottomatica: recesso anticipato dei contratti gratta e vinci – Tabaccai senza tagliandi

LOTTOMATICA: RECESSO ANTICIPATO DEI CONTRATTI

I tabaccai senza gratta &vinci a causa di una modifica unilaterale dell’art. 12 del contratto in essere

COMUNICATO STAMPA LOTTOMATICA 21.07.2020

L’Associazione UIT– Unione Italiana Tabaccai, Federazione della CEPI- Confederazione Europea Piccole Imprese, in questi ultimi giorni ha ricevuto da diversi Colleghi, iscritti e non, molteplici segnalazioni in ordine al recesso operato nelle ultime settimane dalla Società Lotterie Nazionali srl, ai sensi dell’art. 12 del relativo contratto, modificato in modo unilaterale.

Ciò determina, in questo particolare momento di crisi, una sostanziosa perdita economica alla già precaria situazione dei flussi di cassa delle tabaccherie che lavorano, quali concessionari di Stato, su percentuali bassissime ed aggi fermi da anni nonostante il continuo aumento dei prezzi di vendita.

Dalle informazioni assunte e dagli approfondimenti effettuati, tali recessi potrebbero essere, nella forma e nella sostanza, illegittimi. Per tali ragioni è stato dato mandato ai Legali di fiducia di UIT per lo studio della questione e la

predisposizione dell’eventuale contenzioso, nelle forme e nei modi che verranno considerati più opportuni.

A ciò si aggiunga che è stata segnalata da alcuni esercenti la eventuale sussistenza di irregolarità e/o conflitti di interesse relativi ad alcuni centri decisionali facenti capo a determinati concessionari. Anche su tale fronte, nel pieno interesse della Categoria, la UIT-CEPI sta svolgendo ogni opportuno approfondimento, riservandosi la facoltà di coinvolgere le Autorità preposte al controllo ed all’accertamento dei fatti denunciati alla scrivente.

La UIT, pertanto, al fine di assolvere il suo scopo statutario di rappresentanza della categoria, ha aperto sino al 10 settembre prossimo una Campagna di Adesioni per il contenzioso relativo ai recessi ex articolo 21.

Per qualsivoglia informazione preliminare, la UIT ha invitato i Colleghi interessati a contattare direttamente la Segreteria dell’Associazione ai seguenti recapiti: 06 56556 618 o 351 5393223, mail articolo12@tabaccaiuniti.it.

Roma, 21 luglio 2020