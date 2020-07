Bielmonte – Festa il 23-24 febbraio con sci e abbigliamento vintage

Sabato 23 e domenica 24 febbraio Bielmonte, la stazione sciistica dell’Oasi Zegna in provincia di Biella, ospiterà il Raduno Sciatori d’epoca con una gara di sci d’antan in notturna con la partecipazione di alcuni grandi nomi di atleti tra cui Piero Gros, Claudia Giordani, Beba Schranz, Dodi Nicolussi, Claudio Ravetto, Elena Banfo, Roberto Franco.

PROGRAMMA Festa con sci e abbigliamento vintage (quello dei nonni e bisnonni, con gonnelloni o pantaloni alla zuava, maglie pesanti di lana intrecciate a mano e cappelli) per il Trofeo Mario Ferragut, fondatore della Scuola Sci Oasi Zegna Bielmonte.

Sabato 23 febbraio alle 9.30 al piazzale impianti con il gruppo “TeLemarker Bielèis” per una prova in pista con i maestri, con tanto di attrezzatura a disposizione per chi ne è sprovvisto, per cimentarsi nei primi rudimenti dello sci Telemark (skipass convenzionato e pacco partecipazione).

Alle ore 13.00 presso la Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna, sciate libere.

Alle ore 17.00 sfilata di tutti i partecipanti in costume fino alla seggiovia.

Alle 18.15 gara di sci d’antan in notturna aperto a tutti gli appassionati e maestri di sci in possesso di sci diritti, con la partecipazione di alcuni grandi nomi dello sci: Piero Gros, Claudia Giordani, Beba Schranz, Dodi Nicolussi, Claudio Ravetto, Elena Banfo, Roberto Franco. Le iscrizioni alla gara in notturna restano aperte fino al raggiungimento di 120 posti (tel.335.6189489 – 348.8720506).

Gli atleti sono divisi in più categorie in base ai materiali: i “pionieri” con sci in legno e scarponi in cuoio, gli “antichi”con scarponi in cuoio, sci in legno e solette plastificate o in metallo antecedenti al 1975, i “vintage” con scarponi di plastica e sci diritti antecedenti al 1985 e ancora i “pionieri telemark” con sci in legno e scarponi cuoio e i “vintage telemark” con sci in metallo e scarponi plastica antecedenti al 1985.

A seguire premiazione in piazzetta a Bielmonte. Ci si sposta poi al vicino Albergo Bucaneve per una cena e musica dal vivo con i Gypsy Club (costo della cena: 30 euro tel.015.744184).

Domenica 24 febbraio 9.30 sciata in compagnia fino alle 13.00 per poi proseguire la giornata con un pranzo al Rifugio Monte Marca sulle piste da sci, raggiungibile anche per i non sciatori grazie a una seggiovia, anch’essa “vintage”(costo del pranzo: 25 euro con passaggio in seggiovia).

Costo iscrizione gara: 15 euro compreso skipass serale. Skipass scontati per tutti i partecipanti: 26 euro il giornaliero, 22 euro il mezzo giornaliero.

Info e iscrizioni: www.scuolascibielmonte.it

www.sciatoridepoca.it

di Alessandro Greco

https://dovesciare.it