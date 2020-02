Sarà ospitato nella chiesa di San Francesco d’Assisi di AVEZZANO, adiacente al convento dei frati cappuccini chiuso ormai da diversi anni. E’ lì che, a partire da maggio, si potrà venerare la Vergine e si potrà prendere parte a corsi sul silenzio e sul discernimento. Sarà infatti un luogo di formazione, proprio come richiesto da papa Francesco.

L’iniziativa è stata presentata ieri in curia dal vescovo Santoro che ha evidenziato come “il santuario della Madonna del silenzio è profezia sulla chiesa e sul mondo intero. Alcuni mesi fa era circolata la notizia che il santuario sarebbe stato a Tocco Casauria, ma per una serie di motivi non è stato così. La provvidenza ha voluto che fosse ad Avezzano. Il silenzio, come dice il papa, ci apre alla misericordia di Dio, è l’antidoto alle parole inutili e malevoli”.