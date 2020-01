Apprendo con sgomento della morte della a me assai cara suor Rosa. Ho lavorato a lungo con lei e ci siamo trovati bene Ora che è volata al Cielo la ricordo con affetto e non le farò mancare preghiere e sante messe di suffragio.

Dio l’accolga nel suo regno di Luce A voi consorelle e ai suoi parenti le mie più sentite condoglianze

P. Vincenzo

Grazie, Padre del suo ricordo per Suor Rosa, sì, è stata una sorella che ha vissuto veramente la sua missione ai sordi e si è prodigata per tutta la vita per il loro bene

Il Signore l’accolga nella sua gloria e sia per tutta la Piccola Missione fonte di grazie e benedizioni

Da Suor Licia