Il beato Pietro Bonilli nasce a San Lorenzo di Trevi (Perugia) nel 1841. Parroco di Cannaiola di Trevi per oltre trent’anni, vi fonda nel 1888 la Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia di Spoleto, che cura gli emarginati: orfani, sordomuti, ciechi. Nel 1898 diventa canonico penitenziere della cattedrale di Spoleto. Trascorre gli ultimi anni della vita in solitudine, tra penitenze e preghiere. Muore a Spoleto il 5 gennaio 1935. Già in fama di santità in vita, è stato proclamato beato da Giovanni Paolo II nel 1988.

Si festeggiano anche: Beati Francesco Peltier, Giacomo Ledoyen e Pietro Tessier; Santa Emiliana, Vergine.

