Beatificazione: 23 marzo 2003 – Festa: 9 settembre

L’abbè Pierre Bonhomme (1803-1861), ebbe un’attività varia e molteplice per i bisognosi. E’ il fondatore di diversi istituti per sordomuti in Francia e delle Suore di Nostra Signora del Calvario, che ancora si occupano dei sordi in diverse nazioni. Ė ricordato anche come predicatore instancabile nelle parrocchie.

Alle sue suore il Beato Pierre soleva ripetere: ”Voglio che le mie figlie siano pronte ad andare incontro a tutte le necessità dell’umanità, sempre e dovunque, fino ai confini del mondo”.

Nel 1848 perse definitivamente la voce, che dalla gioventù aveva debole.

Il 9 settembre la sua memoria.

P. Vincenzo Di Blasio