Migliaia di motociclisti hanno si sono dati appuntamento a Riga, in Lettonia, per una originale ‘Marcia della Pace’ in Ucraina .

In sella alle loro moto hanno attraversato la città, trasformando la tradizionale parata per l’apertura della stagione motociclistica in una sfilata per chiedere la pace

Durante la Marcia della Pace, i motociclisti hanno espresso sostegno all’Ucraina, vittima dell’aggressione da parte della Russia (ANSA)