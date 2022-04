Siena, la Caritas accoglie 7 mamme ucraine con 7 bambini disabili

PUBBLICITA

Sono arrivate ieri pomeriggio direttamente dalla zone di guerra dell’Ucraina 7 mamme con 7 bambini disabili che saranno ospitati nell’ex-seminario di Montarioso a Monteriggioni.

PUBBLICITA

Redazione RadioSienaTv

Questa ulteriore iniziativa della Caritas diocesana di Siena Colle di Val D’elsa- Montalcino si è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Opera Don Orione, che con l’associazione “Amici per la pelle onlus” si sta occupando dell’accoglienza dei bambini con diverse disabilità provenienti dall’Ucraina.

La Caritas diocesana di Siena – Colle di Val D’Elsa- Montalcino ha avviato una raccolta di fondi a favore delle missioni dell’Opera Don Orione in Ucraina. In particolare per il centro coordinato dalle Suore di Don Orione a Korotycz, nelle vicinanze di Charkiv, dove vengono accolte 40 mamme e bambini, che non sono riuscite a spostarsi e vivono con loro questo momento di grande tensione e per il monastero Don Orione di Leopoli dove i religiosi orionini hanno realizzato un centro di accoglienza per i rifugiati che stanno arrivando da tutto il paese.