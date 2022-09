PUBBLICITA

Si tratta di un evento di disseminazione all’Interno di un progetto europeo dal titolo ‘Chellis’ che si propone di aiutare le persone a conoscere meglio le lingue straniere attraverso lo storytelling.

Per i sordi che non conoscono bene l’italiano potrebbe essere in opportunità per apprenderlo meglio.

da Moira Pompili