Mazara: Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione agli alunni disabili

Al via dal 9 maggio il nuovo servizio. L’associazione Ialite subentra all’attuale gestore. Sarà incrementato il numero di operatori: avviso di ricerca personale nel portale Indeed con scadenza il 5 maggio

PUBBLICITA

Dal prossimo 9 maggio, l’Associazione “IALITE” di Maniace (CT) avvierà il servizio di “Assistenza per l’Autonomia e per la Comunicazione agli alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Mazara del Vallo” per la durata di un intero anno scolastico (ultimo scorcio dell’anno scolastico 2021/2022 e anno scolastico 2022/2023).

PUBBLICITA

L’associazione è infatti risultata aggiudicataria della gara (vedi determina), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo di 503mila 471 euro e più precisamente 498mila 771 euro quale costo incomprimibile del personale (IVA compresa al 5%); oneri di sicurezza per 2mila 500 euro e 2mila 200 euro quali oneri di gestione.

L’associazione avvierà il servizio il 9 maggio e, dopo la chiusura delle scuole per la pausa estiva, lo riprenderà in settembre. La Ialite subentra all’attuale gestore aggiudicatario del precedente appalto ed attualmente in proroga tecnica: la società cooperativa Amanthea di Caccamo.

– Ricerca Personale: Poiché il nuovo servizio, in base all’appalto del Comune, prevede un incremento di utilizzo di personale rispetto all’attuale (si passa da 36 operatori a circa 60) la stessa Associazione IALITE ha pubblicato sul portale Indeed un avviso per la ricerca di figure professionali di Assistenti all’autonomia e comunicazione con Corso ASACOM rilasciato da Enti di formazione accreditati alla Regione Siciliana per assistenza alunni nelle scuole del Comune di Mazara del Vallo.

Le candidature potranno essere inviate entro e non oltre il 5 maggio 2022 cliccando il link: Avviso ricerca figure professionali Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione