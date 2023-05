All’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli” si impara la lingua dei segni

PUBBLICITA

di Danilo Loria

Nasce da un progetto con l’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni il corso per l’apprendimento della lingua di segni che è iniziato giovedì 18 maggio 2023 presso l’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli”, scuola secondaria “Galilei”. Gli alunni impareranno a dialogare in questa lingua rendendo inclusiva la comunicazione con coloro i quali ogni giorno comunicano con i segni. L’approccio seguito è quello bimodale e vi saranno esercitazioni e prove pratiche.

Includere è essere l’altro e per essere nel “mondo” dell’altro bisogna conoscere. Questa è la filosofia sposata dall’Istituto diretto dal Dirigente Scolastico Avv. Lucia Zavettieri. Si ringrazia il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria per la collaborazione, l’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni ed in particolare il Dott. Claudio Aloisi, l’Ans – Associazione Nazionale Sordi – e la Prof.ssa Muraca Teresa che tiene il corso