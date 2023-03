Corso di formazione sulla lingua dei segni

PUBBLICITA

Si sottolinea la disponibilità nella diocesi ambrosiana di un corso di formazione per avvicinarsi alla LiS e conoscere anche il metodo orale e le strategie che consentono di interagire in modo più efficace con persone sorde, in parrocchia o in altri contesti.

Mons. Delpini durante il seminario “La strada e il villaggio, crocevia per camminare”, tenutosi l’11 marzo 2023 nell’Aula Magna dell’Università Cattolica a Milano, con la partecipazione di delegati provenienti da 78 Diocesi italiane, ha indicato come sia importante considerare la competenza comunicativa con queste parole: «La passione per la comunicazione del messaggio, per l’insegnamento della dottrina, che induce ad utilizzare i mezzi più consueti, è un appiattimento; l’attenzione a utilizzare la pluralità dei linguaggi verbali ma anche visivi, sensoriali di ogni senso, è più coerente con il desiderio di comunicare non la dottrina del Vangelo, ma il Vangelo stesso. Incrementare la competenza comunicativa della Chiesa significa imparare a raggiungere il destinatario, con i suoi tanti linguaggi, anche corporei, diversi».

Maggiori approfondimenti sul seminario “La strada e il villaggio, crocevia per camminare” sono raggiungibili tramite questo link.

Le finalità del corso di formazione alla LIS, il luogo, i docenti, le modalità di partecipazione, il calendario degli incontri sono descritti nella locandina che é scaricabile a questo link.

Di seguito le date previste per i 6 incontri del corso per il 2023:

– Martedì 14 marzo, ore 20.45 presso la Parrocchia Gesù a Nazaret di Milano.

– Martedì 21 marzo, ore 20.45 presso la Parrocchia Gesù a Nazaret di Milano.

– Martedì 11 aprile, ore 20.45 presso la Parrocchia Gesù a Nazaret di Milano.

– Martedì 18 aprile, ore 20.45 presso la Parrocchia Gesù a Nazaret di Milano.

– Martedì 9 maggio, ore 20.45 presso la Parrocchia Gesù a Nazaret di Milano.

– Martedì 16 maggio, ore 20.45 presso la Parrocchia Gesù a Nazaret di Milano.