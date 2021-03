La Fondazione A.R.C.A. ha predisposto una serie di incontri di formazione online, in streaming per soddisfare gli interessi e le curiosità di tutta la comunità locale. Inoltre per andare incontro alle esigenze di tutti, la Fondazione mette a disposizione i corsi anche in modalità registrata, cosicché da recuperarli e seguirli sempre.

Il 29 marzo dalle ore 16.00 alle 19.00 si svolgerà il webinar Nuovo modello nazionale del PEI bio-psico-sociale ed ecologico: le misure statali e quelle regionali per il Fondo Nazionale Autismo – 2021 e come ricercare le notizie da parte di tutti anche con l’aiuto della rivista online Redattore Sociale, destinato a docenti, famiglie e destinatari curiosi per le novità che già da quest’anno a livello sperimentale, come riportano Ianes e Fruttiero, docenti universitari di settore, si possono attuare.

Il corso sarà tenuto dall’avv.to Federica Ferro, Curatore speciale del minore, Amministratore di sostegno impegnata nelle questioni attinenti i soggetti fragili, esperta in diritto di famiglia e minori; e Francesca Pongetti, Bibliotecaria responsabile in biblioteca giuridica, referente AIB – CNBP, Consulente per i servizi dedicati alle disabilità intellettive e relazionali.

In aprile offriamo tra le formazioni il corso Sensibilizzazione di Lingua Italiana dei Segni (LIS), corso di 40 ore, tenuto da docenti ENS (Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi Onlus), al fine di sensibilizzare la società e/o particolari contesti all’interazione e alla comunicazione con le persone sorde, con un’attenzione ad attivare processi d’inclusione nei diversi ambienti, in primis la SCUOLA.

Le iscrizioni ai corsi sono aperte. Contattateci!

Per avere maggiori informazioni sul programma, è possibile consultare i singoli corsi alla pagina Formazione del sito della Fondazione, dove troverete anche altri webinar in continua rimodulazione.

Per informazioni aggiuntive e per le iscrizioni, basta inviare una mail a formazione@fondazionearca. org

La Fondazione non smette mai di aggiornare la propria offerta formativa e a breve verranno pubblicati sul sito i corsi per i mesi di maggio e giugno. Inoltre la Fondazione ha anche avuto l’avvallo, sul portale SOFIA, per 5 corsi di carattere socio-sanitario-educativo e culturale, per a.s. 2021/22, per i quali caldeggiamo la presa di informazioni. Continuate a seguirci!

da Fondazione ARCA

www.fondazionearca.org