Organizzato dall’associazione LISten Aps a partire dal 29 settembre presso l’Ente Trevisio. Un’opportunità per avvicinarsi alla cultura sorda e alla lingua dei segni

L’associazione LISten APS in collaborazione con Ente Municipale Treviso di Casale Monferrato organizza il corso di sensibilizzazione Lis, che si svolgerà ogni mercoledì, a partire dal 29 settembre e fino al 1 dicembre, dalle ore 18.30 alle ore 20.30 e avrà durata totale di 20 ore.

Si terrà presso i locali dell’Ente Municipale Treviso in via Trevigi 16 a Casale Monferrato, le lezioni si terranno in presenza e sarà obbligatorio essere in possesso del green pass.

Qualora le disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid19 non consentano l’opportunità di procedere in presenza, le lezioni si svolgeranno in modalità online tramite piattaforma zoom.

Il percorso ha lo scopo primario di avvicinare alla Lingua dei Segni Italiana e alla cultura sorda.

L’intero percorso didattico è strutturato per far acquisire allo studente competenze sul mondo della sordità, scelte educative, bisogni, servizi rivolti alla sordità e contesto socio-culturale. Lo studente potrà inoltre acquisire una prima competenza linguistica di base in LIS, per approcciarsi nel modo corretto nelle comunicazioni con le persone sorde.

La LIS non è una pantomima, come spesso si è portati a pensare, ma è una delle numerosissime lingue dei segni esistenti al mondo, e come tutte le lingue è dotata di grammatica e sintassi, regole morfologiche e struttura del fraseggio specifica. Essendo una lingua visivo-gestuale, permette di sviluppare un canale comunicativo diverso da quello orale e uditivo e quindi anche nuove competenze come l’espressione corporea, la memoria visiva, l’uso dello spazio, il movimento delle mani la configurazione e tutte le componenti non manuali come le espressioni facciali.

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno interesse e curiosità verso la LIS, indipendentemente se per motivi personali, familiari, lavorativi o sociali. La sola cosa che conta è mettersi in gioco per una comunicazione condivisa tra persone sorde e udenti.

METODOLOGIA DIDATTICA:

Il corso si svolge con lezioni frontali (in presenza, in caso di necessità, online) di due ore che prevedono parti teoriche legate al contesto socio-culturale in cui la sordità si identifica e l’uso pratico della lingua in comprensione e in produzione. Oltre alle spiegazioni dei docenti vengono eseguite esercitazioni e lavori a coppie o di gruppo (dialoghi, giochi di ruolo, prime interpretazioni di frasi e storie illustrative).

PROGRAMMA DEL CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE (20 ore):

Apprendimento delle basi lessicali e grammaticali della LIS e apprendimento delle nozioni fondamentali sulla Lingua e Cultura dei Sordi.

– Introduzione alla Lingua dei Segni Italiana (di cosa si tratta, come nasce, ecc…)

– Chi sono i Sordi (definizione di sordità, cause e riabilitazione, perché si dice Sordi e non sordomuti, cultura sorda)

– Comunicare coi Sordi: quali difficoltà e quali strategie

– Dattilologia

– Chi siamo:

*Chiedere/dare nomi propri di persona, chiedere/rispondere se sordo/udente

* Chiedere/rispondere se insegnante/studente e cosa insegno/imparo

– Di cosa ho bisogno:

* Esprimere bisogno/chiedere dove si prende qualcosa (un oggetto, un mezzo di trasporto ecc..),dare direzioni e riferimenti spaziali all’interno degli stessi luoghi in ambienti reali.

– Dove viviamo:

* Chiedere/rispondere dove si abita e descrivere in maniera semplice la propria casa

* Chiedere/rispondere come raggiungere il luogo del corso e altri luoghi reali (lavoro, scuola, etc…)

* Chiedere/dire quali mezzi di trasporto si utilizzano per tornare a casa

– La famiglia:

* Chiedere/dare informazioni sulla propria famiglia

– Cosa facciamo:

* Chiedere/dire cosa si fa durante la giornata e descrivere le attività.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

NB: L’attestato non ha valore di attestato di corso di primo livello LIS.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

E’ possibile iscriversi al corso compilando il modulo di iscrizione che trovate allegato nella sezione “Discussione” dell’evento e inviandolo all’indirizzo mail: listen.associazione@gmail.com

Per info ulteriori: listen.associazione@gmail.com

ERICA: 3497023024

ALESSANDRA: 3466374089

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Il contributo dell’intero corso è di 150 euro comprensivo di materiali didattici + 10 euro di tessera associativa LISten con copertura assicurativa.

– E’ possibile versare la quota sul C.C. con IBAN: IT92V0760110300001035542602

specificando nella causale “Quota sociale 21/22 + contributo corso sensibilizzazione LIS Casale”

Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 5 partecipanti il costo del corso verrà interamente rimborsato.

DOCENTI FORMATORI DELL’ASSOCIAZIONE LISten:

ERICA ZANI: Vice presidente LISten, Assistente sociale specializzata in disabilità sensoriale, Assistente alla comunicazione LIS;

ALESSANDRA NOVELLI: Audiodescrittrice, sottotitolatrice e Formatrice LIS