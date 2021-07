Pubblicato il bando per il master in “Traduzione audiovisiva”

È stato pubblicato il bando (https://www.unipr.it/bandi/didattica/traduzione-audiovisiva-20212022) per la partecipazione al master universitario di I livello in Traduzione audiovisiva promosso dall’Università di Parma per l’anno accademico 2021-2022.

Le iscrizioni online si aprono il 6 settembre alle 12, mentre la scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 12 del 20 ottobre.

Il percorso formativo del Master si pone come obiettivo quello di fornire una panoramica generale sul mondo della traduzione audiovisiva (TAV) attraverso le diverse modalità.

Il programma affronta una parte teorica sul significato della TAV, fondamentale per comprenderne le diverse modalità, quali: la traduzione per il doppiaggio e l’adattamento dialoghi, la sottotitolazione per il cinema, la sottotitolazione per non udenti e il respeaking, l’audiodescrizione per non vedenti, la localizzazione di prodotti multimediali e, infine, la localizzazione di videogiochi.

Per informazioni di carattere didattico è possibile rivolgersi alla docente María Valero Gisbert, responsabile del master: tel. 0521-034709, e-mail mariajoaquina.valerogisbert@unipr.it