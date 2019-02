Partenza ufficiale per il Carnevale di Trieste domenica 24 febbraio alle ore 11 in piazza Unità, con la Consegna delle chiavi della città al Re e alla Regina del Carnevale e l’accompagnamento della Vecia Trieste. Tra i momenti più attesi, il corso delle serve, la sfilata luminosa e la gara per “el pasticio con qualsiasi salsa” a Servola e il concerto di Umberto Lupi e Deborah Duse a San Giovanni. E, reduce dal grande successo televisivo e del manuale, alla Sfilata di Borgo San Sergio, ospite d’onore Uolter, la boba de Borgo.

Il palio di Trieste

Il Corso Mascherato di Martedì Grasso, il 5 marzo, come ogni anno assegnerà il Palio di Trieste. Nel 2019 sono otto i rioni in lizza. Grandi presenze di bambini per le sfilate rionali con gli alunni delle scuole e gli iscritti ai Ricreatori che si terranno a Servola, San Giovanni, Roiano, Borgo San Sergio, Barriera Vecchia e Valmaura. A Servola, musica ogni sera nei locali del rione dopo il successo delle più bone jota, fasoi e luganighe, gnochi de pan, la miglior calandraca e le più bone polpete col sugo, al Circolo Falisca nel 2019 si premierà el più bon pasticcio in qualsiasi salsa de Servola. Per i bambini sabato mattina e domenica pomeriggio tornano la musica e l’animazione in piazza Unità.

Aperitivo silenzioso A grande richiesta, anche quest’anno al termine del Corso mascherato, la presenza sul palco delle premiazioni di piazza Unità d’Italia del gruppo “Aperitivo Silenzioso” che eseguirà alcuni brani con il linguaggio la lingua dei segni a favore dei non udenti sordi

La consegna delle chiavi

Domenica 24 febbraio alle ore 11, in piazza Unità d’Italia, il via con la consegna delle chiavi al Re e alla Regina del Carnevale. Mentre in Porto Vecchio nel nuovo spazio messo a disposizione dal Comune per l’allestimento e il ricovero dei carri allegorici ancora si sta lavorando con grande impegno alla loro realizzazione e a quella dei costumi per la tradizionale sfilata di Martedì grasso, in programma il 5 marzo 2019, Trieste sta per tuffarsi di nuovo nel festoso clima di Carnevale, pronta a ospitare la 28esima edizione del Corso Mascherato che assegnerà l’ambito Palio di Trieste detenuto da Valmaura.

Il segreto del carnevale

“Il segreto del successo del Carnevale di Trieste – come ribadito dalla presidente del Comitato di Coordinamento per il Carnevale di Trieste e del Palio cittadino, Sabrina Iogna Prat e da quello onorario, Roberto de Gioia – è che si tratta di un Carnevale per tutti, grandi e piccini, singoli e gruppi. Tutti quanti avranno come sempre infatti l’opportunità di iscriversi gratuitamente e prendere parte alla sfilata cittadina concorrendo all’assegnazione dei premi riservati alle maschere più belle secondo quella che rimane la principale caratteristica del Carnevale di Trieste”. Da giovedì 28 febbraio a lunedì 4 marzo per le iscrizioni gratuite – riservate ai gruppi e alle maschere singole (sia adulti che bambini) – e per tutte le informazioni del caso sarà attivo l’Infopoint Trieste allestito in piazza dell’Unità d’Italia 4b (piano stradale del Municipio) ogni giorno dalle 16 alle 19 (sabato 2 marzo anche dalle 11 alle 13).

La sfilata

La sfilata, presentata dallo speaker Maurizio Testi di Radio Punto Zero, da piazza Oberdan si snoderà lungo via Carducci, via Reti, via Imbriani e Corso Italia per sfociare in piazza dell’Unità d’Italia, dove si concluderà e dove, in attesa del verdetto e, al termine delle premiazioni, si scatenerà il ballo con dj. L’animazione in Piazza Unità d’Italia durante il Corso Mascherato del 5 marzo e prima e dopo le premiazioni verrà curata anche quest’anno dallo Showman triestino Mauro Manni, che sarà affiancato dallo Staff del c’era una volta e dall’ospite speciale Angela Mangiavillano, speaker di Rdt Radio Station. E anche quest’anno al Carnevale di Trieste ci sarà spazio per l’impegno sociale.

La registrazione della sfilata andrà in onda su Tele Antenna (Canale 647 del digitale terrestre) il sabato successivo alle ore 21 e la domenica alle 19.30 e alle 23. Sul sito www.radiopuntozero.it sarà possibile assistere alla diretta streaming del Corso Mascherato grazie alla webcam collocata presso la sede dell’emittente in Corso Italia. Al termine, si farà festa in piazza con la musica del dj Mauro Manni e l’animazione affidata allo Staff del C’era una volta; sul palco saliranno poi tutte le bande per esibirsi a rotazione. In serata, la festa su sposterà nei locali di Servola dove poi, alle 24, si terrà la Veglia funebre per il povero Cornelio. Ultimo spettacolare atto del Carnevale, il Mercoledì delle Ceneri con il rituale Funerale che si terrà a Servola, dove il Corteo funebre accompagnato – per la prima volta – dalla Banda Niu Orlians partirà alle 15.30 con moglie, amante e figli addolorati per concludersi con il consueto e pittoresco Rogo.

IL PROGRAMMA