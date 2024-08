Giochi Paralimpici: GroundParis, sport libero e sport per disabili sotto il Canopée des Halles

Dal 27 luglio al 1° settembre 2024, per tutta la durata dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, Adidas si insedierà sotto la tettoia del Westfield Forum des Halles per offrire ai parigini una serie di attività sportive e culturali!

Se non avete i biglietti per assistere ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, la capitale è piena di luoghi eccezionali che offrono eventi sportivi e culturali durante la competizione. Dal 27 luglio all’1 settembre 2024, adidas si sistemerà sotto il Canopée del Westfield Forum des Halles con presentazioni e dimostrazioni di 9 discipline sportive urbane e per disabili: Basket 3×3, Skateboarding, Parkour, Bike, Danza, Street Football, Ceci Foot, Para Rugby e Basket in carrozzina.

Il parco giochi è aperto a tutti dalle 13.00 alle 20.00, ma per i corsi introduttivi è necessaria l’iscrizione !

Il programma 27 LUGLIO: Apertura Dimostrazioni, showcase e ospiti a sorpresa

28, 29 e 30 LUGLIO: Pallacanestro 3×3

Competizione – a partire da 16 anni

Iniziazione – a partire dai 10 anni

31 LUGLIO e 1ᵉʳ AGOSTO: Skateboarding Open Skate – a partire dai 10 anni Iniziazione – da 10 anni 2 e 3 AGOSTO: Parkour Competizione – dai 16 anni in su Iniziazione – a partire da 10 anni 4 AGOSTO: Bike Life Competizione – da 12 anni 5, 6 e 7 AGOSTO: danza hip hop Battaglia Newstyle – dai 13 ai 24 anni Battaglia di breakdance – dai 12 ai 21 anni Iniziazione – da 10 anni 8 e 9 AGOSTO: Calcio di strada 3×3 Competizione Torneo femminile – da 18 a 25 anni Torneo maschile – dai 18 ai 23 anni 11 AGOSTO: esibizione di calcio 3×3 Torneo e ospiti a sorpresa! DAL 13 AL 26 AGOSTO: accesso gratuito Campo aperto a tutti (dalle 14.00 alle 20.00) 29 AGOSTO: Rugby in carrozzina Iniziazione – a partire dai 10 anni 30 AGOSTO : Cecifoot Iniziazione – a partire da 10 anni 31 AGOSTO : Basket in carrozzina Iniziazione – a partire da 10 anni 1ᵉʳ SETTEMBRE: chiusura Dimostrazioni, showcase e ospiti a sorpresa Informazioni pratiche Date e orari di apertura

Da 27 luglio 2024 a 1 settembre 2024 Posizione

Canopée des Halles

Passage de la Canopée

75001 Paris 1 Pianificazione del percorso Tariffe

Gratuito Sito ufficiale

adidasgroundparis.com