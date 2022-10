PUBBLICITA

Alex: Ho notato molte critiche da parte di persone sorde e disabili su Twitter riguardo a come NBC News ha inquadrato la loro intervista con John Fetterman, il candidato al Senato democratico della Pennsylvania che ha avuto un ictus a maggio.

Dopo l’ictus, Fetterman ha chiesto che le sue interviste o domande fossero fornite con sottotitoli su un dispositivo da cui può leggere.

La critica riguardava il modo in cui la giornalista di NBC News Dasha Burns ha parlato del bisogno di sottotitoli di Fetterman e di come ha fatto le sue osservazioni. Vi mostrerò una clip dell’11 ottobre.

[Clip]

Il conduttore di NBC News Lester Holt: “…Questa non è stata una tipica intervista con un candidato”.

La giornalista della NBC Dana Burns: “No, Lester, a causa del suo ictus, la campagna di Fetterman richiedeva la tecnologia dei sottotitoli per questa intervista per leggere essenzialmente le nostre domande mentre le ponevamo e, Lester, in chiacchiere prima dell’intervista senza didascalie non era chiaro se stava capendo la nostra conversazione.

Burns: Gli elettori possono fidarsi che sarai in grado di fare questo lavoro il primo giorno?

Fetterman: Sì, certo.

———

Alex: Ecco una seconda clip dalla NBC, ma la mattina dopo l’intervista, nello show “Today”.

———

[Fetterman 2]

“Oggi” Anchor Hoda Kotb: “… si è seduto esclusivamente con Dasha Burns per il suo primo incontro di persona da quando ha subito quell’ictus”.

Ustioni: buongiorno. La campagna di Fetterman è stata aperta sulla necessità del candidato di sottotitoli per leggere le nostre domande mentre le poniamo a causa degli effetti collaterali del suo ictus. NBC News ha acconsentito a tale sistemazione…”

———

Alex: Jenna Beacom, un’esperta di media sorda, ha detto su Twitter di essere rimasta disgustata dal modo in cui NBC News ha inquadrato l’intervista per enfatizzare la spiacevole sensazione di “udito” che le persone hanno quando aspettano che qualcuno legga le didascalie e hanno un ritardo nel rispondere a causa al ritardo delle didascalie automatiche.

——

[Tweet]

@jfbeacom: “Una delle cose che odio dell’inquadratura dell’intervista di Fetterman è il modo in cui siamo chiaramente destinati a essere a disagio con lui che guarda lo schermo (non l’intervistatore) e il suo ritardo nel rispondere (perché i sottotitoli automatici sono in ritardo!) È tale una finestra grossolana su come ci vedono le persone udenti.

——

Alex: Sara Nović, l’autrice sorda che ha scritto “True Biz” ed è lei stessa residente a Filadelfia, ha twittato che è “troppo normale” per molte persone disabili ricevere questo tipo di trattamento da Burns e altri.

——

[Tweet]

@NovicSara: “Come persona sorda, incontro persone ogni giorno che esprimono un giudizio sulla mia capacità intellettiva in base al mio udito. Sono istruito e faccio bene nel mio campo, e tuttavia studenti, medici e colleghi si condiscendevano e si comportano con condiscendenza il quotidiano. Se sei arrabbiato per il trattamento che Fetterman sta ricevendo da Burns e altri (e bene! Anche tu dovresti esserlo!), sappi che questo è fin troppo normale per molte persone disabili e resta arrabbiato. ”

——

Alex: È una questione scottante se Fetterman abbia la capacità mentale di essere un senatore dopo il suo ictus. I suoi oppositori repubblicani hanno usato i suoi problemi di salute e, più recentemente, il suo bisogno di sottotitoli come qualcosa che lo squalifica.

Stephen Miller, uno dei massimi consiglieri dell’ex presidente Trump, ha twittato che non ci sono sottotitoli per i senatori nelle udienze o nei dibattiti in sala”.

——

[Tweet]

@StephenM: “Non ci sono sottotitoli per i senatori nelle udienze o nei dibattiti in sala. Inoltre, il Washington Post non ha le sue cartelle cliniche, quindi non hanno idea di quanto sia esteso il danno neurologico. E Fetterman non ha mai posseduto “intelligenza generale”.

——

Alex: Adam Kelsey, che lavora con Facebook News, ha twittato che se le persone criticano la necessità di sottotitoli di Fetterman, è “come sostenere che nessuna persona sorda può ricoprire un incarico”.

Altre persone hanno discusso con Kelsey che non si trattava di persone sorde ma delle capacità cognitive di Fetterman.

[Tweet]

@adamkelsey: “Quasi tutti quelli che conosco guardano la TV e i film con i sottotitoli di tanto in tanto. Criticare l’uso che ne fa Fetterman è come sostenere che nessuna persona sorda può ricoprire un incarico”.

[Risposte tweet]

@WaynePelota: “Fantastico. Ma non è sordo. E la sordità non è un danno cerebrale”.

@sparkly_jules1: “Essere sordi non è lo stesso che soffrire di disturbi cognitivi a causa di un ictus. Ma lo sai”.

——

Alex: Jon Henner, un professore sordo e ricercatore di lingua dei segni presso l’UNC Greensboro, ha twittato che le persone credono che le persone sorde siano “cognitivamente carenti nell’usare i sottotitoli”.

[Tweet]

@jmhenner: “Per quanto riguarda il modo in cui i giornalisti inquadrano l’intervista a Fetterman, tutti continuano a chiedersi se pensano anche che le persone sorde/hoh siano cognitivamente carenti nell’usare i sottotitoli. Sì. Si lo fanno.”

——

Alex: Quindi questi sono solo alcuni dei tweet e delle discussioni che si stanno diffondendo dopo l’intervista di NBC News.

———

Fetterman discuterà con il suo avversario, il candidato repubblicano Dr. Mehmet Oz, il 25 ottobre a Harrisburg.

Il Pittsburgh Post-Gazette ha riferito che la campagna di Fetterman ha richiesto i sottotitoli per quel dibattito e la campagna del dottor Oz ha affermato che l’avrebbero accettata solo se il moderatore spiegasse al pubblico all’inizio del dibattito che Fetterman sta utilizzando un sistema di sottotitoli e che il dibattito potrebbe volerci più tempo per finire a causa del tempo impiegato da Fetterman per leggere e rispondere alle domande.

Ovviamente, la campagna di Oz vede l’uso dei sottotitoli da parte di Fetterman come qualcosa da attaccare.

Il notiziario afferma che l’ospite del dibattito non ha confermato se avrebbe soddisfatto le richieste del dottor Oz, ma manterrebbe il dibattito lungo un’ora.

