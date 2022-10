Caratteristica Ironman sorda: atleta e guida sordocieca

PUBBLICITA

Renca Dunn, Daily Moth Reporter: L’Ironman Triathlon è uno degli eventi sportivi più impegnativi al mondo.

Affinché qualcuno possa partecipare alla gara, devi nuotare per 2,4 miglia, andare in bicicletta per 112 miglia e correre per 26,2 miglia e completarle tutte in meno di 16-17 ore. Abbiamo notato un numero crescente di persone sorde che si uniscono all’Ironman Triathlon.

Puoi partecipare a metà Ironman o all’Ironman completo. Quindi eravamo curiosi di intervistare alcuni degli atleti sordi Ironman sulle loro esperienze e su come la comunità dei sordi può supportare questi atleti.

Ci saranno due parti per questo. La prima parte è che intervisteremo un’atleta DeafBlind Ironman di nome Kathleen “Kathy” Borrone e una delle sue guide vedenti e di autografi di nome Cheyenne Meyer. Se ricordi, il Daily Moth ha scritto una storia su Kathy e la sua causa contro la società Ironman nel 2016 perché non le hanno permesso di avere il sesso opposto come guida vedente. La National Association of the Deaf l’ha aiutata con il processo.

Alex: Ma le organizzazioni di triathlon ora hanno proibito a Kathleen di usare questa guida a causa del suo sesso: le regole ora dicono che la guida deve essere dello stesso sesso. Kathleen fa causa perché dice di non conoscere nessun’altra guida firmata che possa soddisfare i requisiti fisici dello sport e anche fare il linguaggio dei segni tattile. Ha detto che sta solo chiedendo l’opportunità di competere, che si è allenata duramente ed è pronta a mettersi alla prova.

Renca: Abbiamo incluso un link a quel video nel 2016 nella trascrizione. Abbiamo intervistato Kathy per vedere se sono state apportate modifiche a Ironman e alla sua esperienza di com’è essere un triatleta sordo cieco in Ironman.

Kathy: Mi chiamo Kathy Borrone e vengo dal New Jersey. Sono DeafBlind e lavoro nel settore IT da oltre 30 anni. Sono anche madre di due figlie e ho amato nuotare per tutta la vita.

Renca: Molto bello. E Cheyenne, dicci il tuo nome e da dove vieni.

Cheyenne: Sono Cheyenne Meyer e vivo in Texas, vicino a Dallas in una città chiamata McKinney. Faccio la guida da sei anni e sono una studentessa ASL.

Renca: Fantastico!

Kathy: Le cose stanno cambiando a causa di una recente causa per avere più accessibilità ad altri atleti ciechi e sordociechi per avere guide dello stesso sesso o di sesso diverso, a seconda di quale preferiscono.

Renca: Sì. E in quante gare di Ironman hai partecipato prima?

Kathy: Ho completato tre gare di Ironman complete e circa 13 gare di metà Ironman.

Renca: Wow. E Cheyenne, quante gare di Ironman hai vissuto come guida?

Cheyenne: nessuna gara completa di Ironman e cinque gare di metà Ironman come guida.

Renca: Kathy, cosa ti ha fatto desiderare di essere coinvolto in Ironman?

Kathy: Sono cresciuta nuotando fino a quando non mi sono diplomata al college. A quel punto, ho smesso di nuotare per quasi 20 anni. Mi sono ritrovato nel disperato tentativo di tornare attivo, quindi ho deciso di unirmi a un Masters Swim Team. Poi le cose sono cambiate e sono diventata una triatleta. Mi sono allenato per completare un Ironman completo.

Renna: Sono curiosa Kathy, mentre mi alleno per un Ironman, quanto dura l’allenamento? È tutti i giorni?

Kathy: Mi allenerò per circa 10-15 ore ogni settimana. Mi alzo presto la mattina e mi unisco al mio gruppo di nuoto, poi mi unisco al mio club di corsa, ed è così ogni mattina. A volte di notte e anche nei fine settimana.

Renca: Capito. Quindi, quando si tratta del tuo processo, Kathy, da triatleta sordo-cieca, com’è? Sei sempre accanto a qualcuno, e come funziona con il nuoto, hai una guida allora? E mentre vai in bicicletta? Come funziona?

Kathy: All’inizio, con il primo Ironman, la mia visione poteva aiutarmi abbastanza bene con una guida che indossava un colore diverso, come se indossasse un berretto rosa mentre tutti gli altri indossavano il verde. Questo ha reso la mia guida facile da individuare mentre nuotavo. E ovviamente la nostra bici in tandem.

Durante la corsa, correvamo fianco a fianco.

Poi, quando ho perso più della vista, abbiamo aggiunto un laccio per le gambe per connetterci insieme mentre nuotavamo. In questo modo non perderei la mia guida. La bici in tandem è la stessa, quindi per correre usiamo un laccio a mano in cui teniamo ciascuno due estremità del cavo e corriamo fianco a fianco.

Renca: Wow. Ci sono altri triatleti DeafBlind come te? Sei solo tu come triatleta SordoCieca?

Kathy: Oh, sono sicura che ci sono più atleti DeafBlind là fuori, devono essercene alcuni.

Renca: Qual è il tuo consiglio per le persone sordocieche che potrebbero voler essere coinvolte nel triathlon?

Kathy: Incoraggio più atleti DeafBlind e non vedenti a partecipare. Puoi competere in un Ironman. Se hai una disabilità, non c’è niente di sbagliato in questo. Certo, puoi venire a competere, può aprire la tua mente e il tuo mondo.

