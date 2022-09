Amsterdam, 75% posti auto a “falsi invalidi”: situazione fuori controllo

PUBBLICITA

L’abuso della tessera di parcheggio per disabili sta sfuggendo di mano, afferma Glenn Immanuel della polizia di Amsterdam.

PUBBLICITA

La scorsa settimana, forze dell’ordine e agenti di polizia hanno controllato i proprietari di auto con una tessera di parcheggio per disabili. “Otto carte controllate, sei sequestrate per abusi. Quindi il 75%. E la percentuale era ancora più alta nelle ispezioni precedenti”, ha detto Immanuel su LinkedIn. La polizia parla di cifre allarmanti. Soprattutto ora che le tariffe dei parcheggi stanno aumentando. “I comuni perdono molto denaro in tasse sui parcheggi e le persone con disabilità spesso non riescono a trovare un posto”, dice.

Chiunque sia in possesso di una tessera europea per il parcheggio disabili (GPK) può parcheggiare gratuitamente nei parcheggi per disabili in tutta Europa, si può leggere sul sito web di AT5/NH Nieuws. La carta è legata a una persona e non alla targa. I residenti di Amsterdam possono parcheggiare in tutta la città con la tessera e il relativo permesso di parcheggio, anche se non c’è un posteggio riservato.

Secondo Immanuel, il sistema rende difficile un controllo efficace e non sarebbe un problema nuovo. “Laa carta è dietro il finestrino del cruscotto con la foto del titolare verso il basso, le forze dell’ordine non possono vedere chi ha parcheggiato l’auto”, ha riferito Nieuwsuur nel maggio 2019. “Questo favorisce frodi e molte auto vengono vandalizzate per rubare le carte. Secondo le associazioni di settore, una tessera di parcheggio per disabili al mercato nero vale circa 1500 euro”. Immanuel sottolinea inoltre che la sanzione per uso improprio è stata ridotta da 400 euro a 310 euro. “Ci siamo già imbattuti in casi in cui la tessera di una persona deceduta era ancora in uso tre anni dopo la morte. Quindi la multa non superava il beneficio goduto”.

Alla fine dello scorso anno, altri due funzionari comunali licenziati sono stati condannati per frode con tessere di parcheggio per disabili.

The original uploader was Tdmalone at English Wikipedia., CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons