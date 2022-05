Giochi e inclusione, arriva la Barbie con l’apparecchio acustico

La bambola è stata annunciata all'interno della linea Fashionistas, per rappresentare le persone con disabilità

Sempre più inclusive , sempre più realistiche: le bambole più vendute al mondo continuano a cambiare per essere aderenti al mondo reale e fare del gioco una crescita culturale, quasi un laboratorio di educazione alla diversità, alla complessità umana per abbattere soffitti di cristallo e gender gap, una strada che Mattel ha abbracciato da tempo. La novità ora è la prima bambola Barbie con apparecchi acustici retroauricolari: è stata annunciata all'interno della linea Barbie Fashionistas, per rappresentare le persone con disabilità come la perdita dell'udito. Nella stessa linea saranno introdotti anche Ken con vitiligine, Ken con capelli morbidi e una nuova Barbie con gamba protesica.

Nel 2021 Il brand continua il suo viaggio nella rappresentazione della diversità e dell’inclusione per mezzo delle bambole, per permettere ai bambini e alle bambine di raccontare le storie che possono osservare nel mondo intorno a loro.Già ora le Fashionistas rappresentano al meglio il tema della diversity & inclusion, offrendo una varietà di tonalità della pelle, colori degli occhi, colori e tipi di capelli e acconciature, forme del corpo, disabilità e mode tra cui scegliere. , otto delle prime dieci bambole più popolari della linea a livello globale rappresentavano delle diversità, ispirando le bambine a raccontare più storie e trovare una bambola che parlasse loro e le rappresentasse. La dottoressa Jen Richardson, un’autorità nel campo dell’audiologia educativa, aggiunge: “Sono onorata di aver lavorato con Barbie nel creare un’accurata riproduzione di una bambola con apparecchi acustici. In qualità di audiologo educativo con oltre 18 anni di esperienza nella difesa della perdita dell’udito, ritengo che vedersi riflessi in una bambola sia di ispirazione per coloro che sperimentano la perdita dell’udito. Sono oltremodo entusiasta che i miei giovani pazienti vedano e giochino con una bambola che somiglia a loro”.

“Barbie crede fermamente nel potere della rappresentazione e noi, in qualità di linea di bambole più inclusiva del mercato, ci impegniamo a continuare a introdurre bambole con una varietà di tonalità della pelle, forme del corpo e disabilità capaci di riflettere le diversità che i bambini vedono nel mondo che li circonda. È importante che i bambini si vedano riflessi nel prodotto e che allo stesso tempo siano incoraggiati a giocare anche con bambole che non gli assomiglino per aiutarli a capire e celebrare l’importanza dell’inclusione”, commenta Lisa McKnight, vicepresidente esecutivo di Barbie Mattel.

La doll con apparecchio acustico sarà disponibile a partire

da luglio 2022

. La gamma di quest’anno include nuove bambole con una varietà di tipi di corpo, tra cui un busto più piccolo, curvy e original, oltre che una nuova bambola con protesi della gamba.

Nel 2020

era stata lanciata una bambola con vitiligine e negli Stati Uniti questo prodotto era stato uno dei primi cinque best seller della linea. Ora arriva anche Ken con vitiligine.