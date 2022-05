“In Ucraina, il processo è emerso solo pochi anni fa: terapisti, insegnanti e tutor ucraini hanno un alto livello di professionalità e sono in costante miglioramento – prosegue la regista – L’aspetto più importante è la famiglia dietro ai bambini con autismo. In particolare, il film AU rappresenta tale supporto”. Il supporto familiare in tali contesti non è scontato. Proprio perché a lungo non diagnosticati, molti bambini autistici venivano abbandonati negli orfanotrofi dai genitori che non sapevano a chi altro rivolgersi. Le nuove politiche del governo ucraino negli ultimi anni hanno incoraggiato però l’inclusione e l’educazione dei bambini con bisogni speciali e la formazione dei professionisti è aumentata”.

Il documentario Au della regista Kalchugina, molto legata all’Italia, ripercorre il parallelismo tra i modelli diagnostici italiano e ucraino e gli stili di vita che propongono ai pazienti. Il lavoro affronta sia la sfera privata degli autistici, il loro mondo interiore, sia il microcosmo personale delle persone che convivono con loro: i genitori in primo luogo perché, come racconta Kalchugina, “il film Au offre alle famiglie con bambini con autismo l’opportunità di sentire che non sono soli e che ci sono sempre momenti positivi, gioia e speranza. È dedicato a una vasta gamma di spettatori, un’opportunità per assistere con i propri occhi a com’è la vita con l’autismo e avere il quadro completo grazie a informazioni, sentimenti e migliorare la propria comprensione del fenomeno”.