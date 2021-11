Chi è la modella cinese (disabile) Niu Yu, paladina di bellezza inclusiva in passerella a Shanghai

Pubblicità

Dopo New York, Londra, Milano e Parigi… anche la Shanghai Fashion Week – lo scorso ottobre – ha trovato la sua top model astro nascente. Si chiama Niu Yu, è una modella cinese (da tenere d’occhio, perché di strada ne farà molta) e ha 24 anni. Segni particolari? È diversamente abile, e la sua preziosa presenza alla settimana della moda di Shanghai ha dato il via in Cina a un necessario dibattito sulla bellezza inclusiva.

di Federica Caiazzo – Red ELLE

Non è la prima volta che Niu Yu compare sulla scena pubblica cinese. Sebbene la Shanghai Fashion Week abbia segnato il suo debutto come modella disabile in passerella, l’autorevole testata cinese Global Times ci ricorda che Niu ha fatto parlare di sé quando, il 12 maggio 2018, ha completato con la sua gamba protesica la maratona di Wenchuan. Data e città non erano state scelte a caso per l’evento sportivo: è esattamente a Wenchuan, nella provincia del Sichuan nel sud-ovest della Cina, che Niu Yu è rimasta vittima del devastante terremoto del 2008. La maratona, avvenuta tra l’altro nel 21esimo compleanno della modella cinese, commemorava anche il decimo anniversario dal tragico evento. Fu lì che Niu, incastrata tra le macerie per tre lunghissimi giorni all’età di soli 11 anni, perse la sua gamba.

Oggi sono passati 13 anni dal terremoto di Wenchuan. E se allora Niu Yu era una piccola 11enne con il sogno di proseguire una carriera sportiva nell’atletica leggera (sport che praticava a scuola), oggi – chi gliel’avrebbe mai detto – è un astro nascente della moda cinese e non solo. Questo per lei significa tanto, così tanto che, come ha raccontato lei stessa a Global Times, la notte prima della sfilata non è riuscita a prendere sonno dall’emozione. La casa di moda per cui ha sfilato si chiama Pony, un marchio che sfida appunto i pregiudizi con la bellezza inclusiva: “Ero rimasta colpita da ciò che il brand comunicava trovandomi molto d’accordo – racconta Niu Yu. – Pony sosteneva che, nella visione tradizionale, lo sport è sempre stato connesso all’idea di un paio di gambe sane. Ma lo sport dovrebbe essere una percezione dell’anima. Anche se non ho una gamba, io amerò profondamente lo sport per sempre”.

L’aver presenziato nel cast di modelle del brand Pony alla Shanghai Fashion Week ha fatto di Niu Yu la modella cinese più cercata in rete. Persino il videoclip, come conferma Global Times, è diventato un trend topic sulla piattaforma social Weibo (che corrisponde al nostro Twitter, censurato in Cina, ndr). Al momento, Niu Yu lavora come fotografa, ha un profilo seguitissimo sulla piattaforma social cinese Douyin (più di 850mila followers!) e – potete scommetterci – ha intenzione di proseguire con la carriera nella moda. “Sento di avere una responsabilità sociale, quella di poter sensibilizzare sulla disabilità – conclude Niu Yu. – Mostrare la mia vita al pubblico può rendere più semplice la familiarizzazione con il nostro gruppo e può anche ricordare ad altre persone disabili che la società è più tollerante di quanto possano immaginare. Dopo la maratona, molte persone disabili hanno cominciato a inviarmi messaggi sui social media, per condividere le proprie storie. Ho realizzato immediatamente che forse posso avere un impatto positivo sulle loro vite e su quelle degli altri”.