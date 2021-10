Pubblicità

La Banca centrale d’Egitto (Cbe) ha incaricato le banche egiziane di creare e fornire, entro i prossimi 12 mesi, prodotti bancari dedicati a persone con disabilità in linea con la strategia di inclusione finanziaria della banca che mira a fornire servizi bancari a tutte le classi della società. Lo riporta un comunicato stampa della Cbe.

Secondo le direttive Cbe, le banche dovranno rilasciare carte bancarie con design speciali con lettere e numeri in rilievo adatti a questi clienti: le banche dovranno fornire meccanismi affinché quei clienti possano seguire i loro conti bancari e le loro transazioni, anche tramite sms, telefonate e servizi di screen reader.

Cbe ha inoltre ordinato alle banche di accettare il sigillo e le impronte digitali come firme per tutte le procedure bancarie, oltre a fornire eventuale assistenza fisica nelle filiali. Le banche saranno inoltre tenute a fornire estratti conto, notifiche e documenti sia in braille che su cd audio e dovranno rendere disponibili tutte le informazioni sui prodotti e servizi della banca sui propri siti Web e piattaforme di social media combinate con la lettura audio per le persone con disabilità visive e con il linguaggio dei segni per le persone con disabilità uditive.

Le banche egiziane saranno tenute a designare almeno il 10% del personale in ciascuna filiale bancaria per servire i clienti con disabilità e di rendere loro accessibile almeno il 10% di tutti gli sportelli automatici.

Le persone con disabilità e bisogni speciali rappresentano circa il 10,6% della popolazione totale egiziana, pari a 102 milioni di persone.