Calcio, Christian Eriksen protagonista di una donazione per una residenza destinata ai disabili

E’ stato, suo malgrado, uno dei protagonisti degli Europei 2021 di calcio. Il danese Christian Eriksen, crollato improvvisamente sul rettangolo verde nel corso del match del 12 giugno tra Danimarca e Finlandia, sta affrontando un percorso di recupero posteriormente al problema serio avuto al cuore.

di Giandomenico Tiseo

E’ di queste ultime ore la notizia che Eriksen e la moglie Sabrina Kvist Jensen si sono resi protagonisti di un bel gesto, come riporta fcinternews.it. Il calciatore danese ha deciso di donare una somma in denaro, destinata alla costruzione di una residenza per giovani affetti da disabilità fisiche o mentali a Middelfart, sua città natale.

Un progetto che però non avrà una realizzazione immediata a causa della pandemia. Non a caso il via è previsto nel 2022. Resta però la bontà dell’iniziativa e l’evidenza del fatto di come e quanto Eriksen voglia spendersi per il bene del prossimo, soprattutto dopo quanto è accaduto quel giorno a Copenaghen.

Foto: LaPresse