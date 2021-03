Vaccinazioni per persone disabili, si parte!

TICINO Inizia oggi la seconda fase di somministrazione all’interno delle strutture per le persone con disabilità e nei prossimi giorni saranno vaccinati tutti i residenti e gli utenti esterni a prescindere dall’età e dalla situazione di salute – Inseriti nella lista anche le persone con Trisomia 21

Inizia oggi la seconda fase di vaccinazione all’interno delle strutture per persone con disabilità del Ticino. La prima si limitava agli over 65 e a qualche situazione difficile grazie a pochi esuberi di dosi vaccinali. Nei prossimi giorni saranno vaccinati tutti i residenti e gli utenti esterni a prescindere dall’età e dalla situazione di salute.

Le autorità cantonali – si legge nel comunicato – hanno dunque anche in questa occasione saputo raccogliere l’appello di molte persone con disabilità e delle loro famiglie e modificato le raccomandazioni federali che avevano «dimenticato» questa fascia di popolazione.

Per tutte le persone con disabilità che frequentano dei laboratori o che vivono a domicilio e non sono in contatto con strutture specializzate, Atgabbes e Pro Infirmis ricordano che nel frattempo è iniziata anche la vaccinazione delle persone a rischio a prescindere dall’età. Viene consigliato a chi tra loro desideri vaccinarsi con priorità, di rivolgersi al proprio medico per verificare se si rientra nella precisa lista di patologie definita dalla Confederazione.