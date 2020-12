Pippa Middleton: il maglione natalizio fa il giro dei social

PIPPA IN VERSIONE NATALIZIA FA VISITA ALLA MARY HALE SCHOOL

Volto raggiante e sorriso a trentadue denti. Un albero di Natale alle spalle. E un rosso maglione natalizio con un grande albero addobbato e palline dai colori sgargianti stampati sopra. Non si può certo dire che Pippa Middleton non sia entrata nello spirito natalizio.

Philippa Middleton, la sorella minore di Kate, è così ritratta in un tweet comparso sulla pagina social della Mary Hare Foundation. L’istituto ha fondato a Newbury nel 1991 una scuola per bambini non udenti e ora sta progettando la costruzione di una scuola elementare per accompagnare gli alunni nella fase successiva della loro istruzione. E Pippa?

PIPPA MIDDLETON LOOK: LO SGARGIANTE MAGLIONE NATALIZIO

La Middleton è ambasciatrice della fondazione: da anni raccoglie fondi per la Mary Hare ed ha mostrato il suo forte supporto al nuovo progetto di costruzione di una scuola elementare. In occasione del periodo natalizio, la scuola ha avviato un progetto che ha coinvolto gli alunni nella realizzazione di pacchetti di carte di Natale. Queste sono state poi messe in vendita per contribuire alla raccolta fondi dell’istituto. Pippa ha accettato con piacere di visitare la scuola e distribuire premi per i lavori fatti dai bambini.

Philippa è attualmente sposata con James Metthews ed è da poco diventata mamma di Arthur. Già da tempo è al centro di molti servizi televisivi, nonchè di articoli di gossip. L’esposizione mediata della sorellina di Kate è cresciuta parecchio e orami abbiamo visto centinaia di foto che la ritraggono nei contesti più diversi. Ma evidentemente non avevamo ancora visto tutto: una Pippa in una versione alternativa di un Babbo Natale che distribuisce regali con uno sgargiante maglione natalizio.