Nuovi treni per le Fart dal 2024

Il Governo vuole mettere a disposizione 1,1 milioni a fondo perso per la costruzione dei convogli che sostituiranno l’attuale flotta. Caroni: “Inizia una nuova era di modernità”

1’146’667 franchi per l’acquisto di nuovi treni Fart. È il contributo che il Cantone vuole mettere a disposizione per rinnovare il materiale rotabile impiegato nel servizio ferroviario regionale Locarno-Intragna-Camedo. I nuovi treni sostituiranno integralmente l’attuale flotta ed entreranno in servizio alla fine del 2023 sulla linea della Centovallina.

La decisione del Governo – ora al vaglio del Gran Consiglio – di concedere un contributo cantonale a fondo perso ai sensi della legge sui disabili (LDis) fa seguito all’approvazione, da parte dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) e del Dipartimento del Territorio (DT), della domanda definitiva presentata dall’azienda di trasporti locarnese per la fornitura di 8 nuovi treni. “L’acquisto dei nuovi convogli è motivato in primo luogo dalla necessità di adempiere le disposizioni previste dalla Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis) ma è pure contemplato dalla strategia aziendale FART, che prevede il rinnovo della flotta per offrire alla clientela un servizio attrattivo e performante grazie a nuovi veicoli realizzati secondo i moderni e elevati standard della tecnica” scrive il DT in una nota. Questa tappa permette ora di concretizzare con il costruttore le prossime importanti fasi di sviluppo del progetto: lo studio dell’ingegneria dei nuovi treni e il successivo avvio della produzione.