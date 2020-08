Disney lancia i costumi per sedie a rotelle pensati per le persone con disabilità

Disney lancia i travestimenti per sedie a rotelle e per le persone con disabilità. Una scelta all’insegna dell’inclusione che permetterà ai disabili di travestirsi ad Halloween, o a Carnevale, in modo unico e originale.

I costumi si ispirano ad alcuni dei personaggi iconici dei cartoon Disney, da Toy Story a Cenerentola fino a “Gli Incredibili 2”. E si adattano a gran parte delle sedie a rotelle purché sprovviste di alimentazione a batteria.

Sono dotati anche di 12 o 22 tubi di supporto in plastica che garantiscono maggiore stabilità, e montarli è un gioco da ragazzi, assicura la Disney.

Come si può vedere dalle immagini, nel travestimento da Cenerentola, la sedia a rotelle si trasforma in una carrozza che trasporta la dolce protagonista. Disney la accompagna con queste parole:

“Si sentiranno dei veri re quando trasformerai la loro sedia in una magica carrozza di Cenerentola. Le tubazioni in plastica aggiungono stabilità lungo i copricerchi e le lunghe strisce di tessuto autoadesive mantengono i pezzi in posizione per un’incantevole avventura.”

Non solo sedie a rotelle però, Disney propone anche i rispettivi costumi per bambini, travestimenti studiati appositamente per i disabili che si adattano, rispetto ai modelli standard, alle loro esigenze.

E c’è chi ha già testato il travestimento come Annie Segarra che, su twitter, si è fatta immortalare con il costume da Cenerentola sulla sua carrozza scrivendo: